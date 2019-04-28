【恐怖狗場】110貓狗生還　愛協籲主人認領　鄺俊宇：勿人道毀滅

粉嶺「浪舍」狗場懷疑虐待動物事件，愛協及漁護署今日（28日）已救出場內餘下的64隻貓狗，並處理包裝多具貓狗遺體。行動中共救出110隻貓狗，檢36具貓狗屍體，有部分嚴重腐爛，其中10具有晶片，愛協呼籲貓狗主人盡快與漁護署聯絡，領回寵物。 民主黨立法會議員鄺俊宇昨日到狗場了解情況，要求漁護署不要人道毀滅任何一隻動物，盼政府盡快檢討動物福利法例。

人員將貓狗屍體包裹。（林振華攝）

兩日救出110貓狗 檢36屍體

愛協、漁護署及警方今日進行第二天的拯救及搜證行動，帶走場內所有生還的貓狗，部分貓狗「皮包骨」，狀甚淒涼，其後包裹貓狗屍體，部分嚴重腐爛，白骨盡現，恐怖嚇人。今日共救出34隻狗及30隻貓，當中26隻由漁護署暫時託管，其餘則由愛協帶走，交由獸醫治理。一連兩日拯救行動發現146隻貓狗，包括80隻狗及30隻貓生還，以及36具貓狗屍體。

愛協：10具動物屍有晶片 主人盡快與漁護聯絡

愛協督察表示，漁護署接獲多名市民來電，報稱寵物寄養在涉事狗場，希望可以認領。貓狗屍體中，有十具發現有晶片，漁護署會盡量根據晶片聯絡狗主認領遺體，由於部分已腐化，呼籲動物主人盡快與漁護署聯絡。

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鄺俊宇：不要人道毀滅任何一隻動物

鄺俊宇表示已去信漁護署署長，要求署方及愛協盡地拯救每一條被救出的動物生命，不要人道毀滅任何一隻動物，他於昨日親身到現場了解情況，坦言看到現場環境心痛及心情沉重難過，盼望政府盡快檢討動物福利法例，好讓更多動物福利得到保障。