【攻陷土瓜灣】泊位短缺　午市三小時　旅巴司機車廂扒飯瘋狂兜圈

上月21日，土瓜灣發生奪命車禍，一名六旬婦人過馬路時被接送內地旅行團的旅巴撞斃，再次惹起公眾對旅巴攻陷土瓜灣的關注。香港01記者一連數日在現場視察，直擊每日有大量旅遊巴接載內地旅行團到區內用膳，逼爆九龍城區。有旅巴司機直斥區內泊位不足，導致整個午飯時間，司機都要在附近一帶「兜圈」尋車位，直至旅客用餐完畢，司機要在車內邊兜圈邊扒飯盒。有司機訴苦說：「我地係人嚟㗎嘛，係到兜成個鐘頭都要抖下！」司機直言，如不幸「有機會好似四川街意外咁」。有街坊認為，政府可分散旅行團到不同地方，避免集中在同區用膳及購物，或應要求旅行團預先申報，設立該區旅客上限。

街坊：遊客坐在路邊吃花生

香港01記者一連三日，分別於中午及黃昏時間到土瓜灣區巡視，發現每日的用膳時間，各間接待內地團、供應團餐的餐廳門前均現車龍，人流絡繹不絕。土瓜灣居民戚先生形容，內地團團友每每「成隊兵咁行」，有時候又會坐在路邊吃花生或聊天，街坊逼不得已要走岀馬路繞過他們。加上附近街市多貨車上落貨，土瓜灣區亦多長者，有時候他們只顧低頭過馬路，險象環生。他指，旅巴通常停泊路邊或碼頭附近，但碼頭車位不多，通常爆滿，以上問題導致意外頻生。他建議政府可分散旅行團到不同地方，避免集中在同區用膳及購物，或者旅行團需要預先申報，設立該區旅客上限。

（蔡正邦攝）

新碼頭街酒樓現二百人龍。（陳蕾蕾攝） 新碼頭酒樓二百人龍 旅巴逼爆停車場 記者一連兩日午飯時間於土瓜灣區巡視，發現約十二至一時半期間，區內各間接待內地團、供應團餐的餐廳現人龍，旅巴停泊於餐廳正門或於附近上落客，當中以新碼頭最為嚴重，附近的富源酒樓於午飯時間大排長龍。記者約一時於上址觀察，發現酒樓人龍長至新碼頭街，一度需轉彎至美景街；上址設有鐵馬及雪糕筒等，安排旅行團排隊，紅綠燈位亦有分流途人及旅行團，高峰期目測至少二百人在排隊等候用膳，現場亦有警察在場維持秩序；至下午1時半左右，排隊人流開始消散，不過記者進入店內，仍然人頭湧湧，四處均是旅客。 近翔龍灣馬頭角公眾碼頭對開有一停車場，設有約18個旅遊巴咪錶位，大部分旅巴於上址停車，團友再步行至酒樓。記者發現上址停泊位早已泊滿，其他旅遊巴唯有落客後隨即離開，而附近順風街一帶兩道則泊滿約20輛旅巴、由於咪錶位不多，約有十多輛旅巴於上址違泊。

下午約5時，近翔龍灣馬頭角公眾碼頭對開的旅巴停車場經已泊滿。（黃廸雯攝）

白先生及後因違泊被抄牌，他對於此情況大感無奈。（蔡正邦攝） 司機被抄牌斥泊位不足 兜圈或釀四川街意外 司機白先生表示，內地團通常於上述餐廳吃飯，所以在新碼頭街停車場快速上落客，「你可唔可以叫啲客人行三條街先去食飯？」他表示，附近泊位嚴重不足，這天恰巧可於碼頭停車場附近停車，雖屬違泊，但無計可施之下唯有停泊上址，否則需要開車一直兜，直至旅行團用膳完畢。白先生及後因違泊被抄牌，他對於此情況大感無奈，「我地難得有位停一停，食個飯咋嘛。」若遇趕車便會離開。他指上址有泊位，比起其他沒有泊位的餐廳已算好，但僅得十多個泊，根本容不下如此多的旅巴車流。他又表示，若長期於外面兜圈亦有機會阻塞外面交通，甚至發生交通意外，直言「有機會好似四川街意外咁」。 白先生表示，若要「兜車」便會附近兜圈。他續指，自己每天工作起碼10小時，不時需做12小時以上，每日賺約一千元，「（內地團）一落車就即走，根本無時間休息，淨係一路兜。」即使吃飯，也要在車上吃，「我地係人嚟㗎嘛，係到兜成個鐘頭都要抖下！」

鍾先生指，平日吃飯亦不時需在車上，以便看車，形容「我地𠵱家做旅遊巴同做賊冇咩分別，要畀警察追住咁」。（陳蕾蕾攝） 直撃區內兜圈 司機：同做賊冇咩分別 另一名旅巴司機鍾先生於新碼頭街位置落客後，由於未有位置停泊，逐駕車離開，於附近一帶「兜圈」至找到暫停位置。記者跟車視察期間，發現新碼頭街一帶不少道路泊滿旅巴，鍾先生於附近一帶兜約20分鐘，期間經歷多個燈位、擠塞的情況，方找到位置停下。他表示，旅行團吃飯時間為11時至2時，此時段難以找到錶位，因此落客後會在區內「不停兜」，平時會兜約一小時。鍾先生指，平日吃飯亦不時需在車上，以便看車，形容「我地𠵱家做旅遊巴同做賊冇咩分別，要畀警察追住咁」。

有旅巴司機指，一團有約50人，如旅客上落都需要約3至4分鐘。（陳蕾蕾攝）

下鄉道旅巴佔街 司機：如無主孤魂四處兜

除新碼頭街外，下鄉道亦淪重災區。記者曾於12時許於土瓜灣下鄉道觀察，發現附近街道均有旅遊巴停泊，包括下鄉道及落山道，停泊位置主要圍繞供應旅行團團餐的下鄉道盈香飯店。記者觀察近半小時，已有約六架旅遊巴於上址落客，一行約二、三十人下車便往盈香飯店走，飯店外亦擺有鐵馬，安排旅行團人士排隊。

不少旅遊巴停泊於盈香飯店外，下鄉道整條街一度停泊七架旅遊巴，落山道亦同樣有約五架左右，場面擠逼，而大部分司機均在旅遊巴上。一名剛放下團友的旅巴司機阿強，將車駛到上鄉道停泊，其後有交通督導員上前趕車，他又將車駛離，附近泊車位嚴重不足，惟有像無主孤魂般四處「遊蕩」兜車，「抄牌咪兜，兜到有個位泊低，抄牌咪又兜」。