土瓜灣旅遊巴撞斃婦人　關注組促限內地團數量

土瓜灣昨（21日）發生奪命車禍，一名六旬婦人過馬路時被接載送內地旅行團的旅巴撞斃。今日（22日）紅磡及九龍城多個地區組織及關注組召開記者會，要求政府每日設限旅行團的數量，減少前來區內的平價旅行團及旅遊巴，避免再次造成交通意外的人命傷亡。

土瓜灣昨（21日）發生奪命車禍，一名六旬婦人過馬路時被接載內地旅行團的旅巴撞斃，關注組成員到意外地點附近默哀。（魯嘉裕攝）

警方西九龍交通部於意外現場張貼告示，呼籲道路使用者橫過馬路時需注意交通情況及使用適當過路設施，多名警員於現場維持秩序，另外亦有交通督導員於意外現場附近派發單張，提醒街坊遵守交通規則。有市民今午帶同冥鏹及水果到場路祭，她表示意外「聞者傷心見者流淚」，希望向死者致意及讓街坊關心事件。

「陸客逼爆九龍城關注組」發言人李軒朗表示，意外顯示旅巴逼爆不只某黑點問題，而是影響整個九龍城區。（魯嘉裕攝） 「陸客逼爆九龍城關注組」發言人李軒朗表示，意外顯示旅巴逼爆，不只某處黑點問題，而是影響整個九龍城區，包括庇利街至翔龍灣一帶，當中低價內地團到區內購物對居民構成嚴重影響。李稱，早前曾向區議會請願，要求減少旅客人數，但旅遊事務專員回覆指，會繼續發展不同旅遊項目，形容政府做法過份。他要求政府檢討及制訂長遠旅遊政策，設立旅客人數封頂上限。

土瓜灣南社區主任黃綺婷稱，庇利街早上有不少旅巴接載旅客前來食早餐，令學童要於馬路中線上車，早前曾有學童不幸被車撞傷。（魯嘉裕攝） 土瓜灣南社區主任黃綺婷稱，過去收到庇利街碧麗花園居民投訴，每日早上有數間學校的校巴需經過上址接載學童，惟早上有不少旅巴接載旅客前來食早餐，令學童要於馬路中線上車，早前曾有學童不幸被車撞傷。她又指，區內不少行動不便老人居住，旅遊巴長期於大街穿插，對長者安全構成危險，她建議政府於區內道路劃設全日雙黃線嚴禁停泊，或設立優惠，讓旅巴於近海旁較安全的位置停泊，減少對民生滋擾。