【挖眼家暴】眼部組織恐受損　眼科醫生：恢復視力情況不樂觀

銅鑼灣凌晨發生恐怖傷人案！雙親離世、與兩位胞妹相依為命的60餘數女子，因行動不便長期臥床，今日凌晨突然被患有輕度智障的妹妹徒手挖眼，眼球脫離眼框，僅剩神經線及眼球肌肉將眼球「懸吊」在外，右眼亦嚴重受傷！香港眼科醫學院前院長周伯展表示，傷者可恢復視力的機會「一啲都唔樂觀」，仍要視乎神經線及眼球受損程度，若神經線受損，信息便無法進入大腦；另外，駁回眼球手術難度十分高，即便駁回，眼球因受損日後亦會出現萎縮情況。

行動不便的大家姐雙眼嚴重受傷，由救護車送院搶救。(陳永武攝) 神經線無法重生致失明 醫生：恢復視力不樂觀​ 香港眼科醫學院前院長、眼科醫生周伯展表示，若眼球已懸吊眼框外，可駁回及回復視力的情況「一啲都唔樂觀」，因眼部周圍組織已受損。他表示，意外當下傷害已造成，可否駁回眼球要視乎視經線以及眼球本身是否受損；若皮膚及肌肉受傷仍可縫合，惟神經線受損則無法重新生長，而視覺訊息均由神經線進入大腦，神經線受損或導致失明。其次，如眼球受損毀亦會造成創傷，例如「眼球穿咗」，駁回眼球的手術難度亦十分高，眼球受到如此大創傷，即便駁回，眼球亦會萎縮。另外，他指現時裝入假眼的手術僅能改善外觀，但未能恢復視力

錐形紙水杯護眼 應尋醫護人員協助

周伯展又指，發生意外當下除醫生及醫護人員外，任何人均不可接觸傷者眼球；同時傷者的眼部應加以保護，可以錐形紙水杯罩住其眼球及眼框周圍，避免眼球外露。他以球員眼部受傷作例子，如在場未有醫護人員，附近的人應以水杯罩眼球作保護，並尋找醫護人員協助。



突被徒手挖左眼 胞妹涉傷人被捕

今日凌晨，一名行動不便需長期臥床的66歲女子，在家中突被其三妹徒手挖左眼，眼球脫離眼框，僅靠神經線及眼球肌肉「懸吊」在外；同時右眼亦有受傷。據了解，傷者為家中大家姐，與另外兩名胞妹同住多年，雙親均已離世，現時施襲的三妹涉嫌傷人被捕。