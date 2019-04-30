【挖眼家暴】智障妹突襲擊行動不便姊　姊眼球被挖出恐失明

銅鑼灣凌晨發生恐怖傷人案！一名行動不便需長期臥床的66歲女子、凌晨突被患有輕度智障的三妹徒手挖左眼，眼球更脫離眼框，傷勢非常嚴重！傷者二妹發現後即時制止及報警，警方接報後到場，兩人均需送院治理。據了解，女傷者三姊妹同住上址單位多年，感情要好，而雙親均已離世。現時59歲三妹涉嫌傷人已被捕。

銅鑼灣深宵發生傷人案。凌晨3時許，大坑新村街44號一單位，一名女子據報被其三妹徒手襲擊，其雙眼受傷。傷者二妹發現，立即制止及報警求助。救護員到場為女事主急救，送往律敦治醫院，經初步診治後由於傷勢極為嚴重，需由救護車轉送東區醫院治理。

傷者行動不便長期臥床 施襲三妹輕度智障

據知，女傷者三姊妹同住上址一單位。傷者為66歲大家姐，因腰椎受創及患有纖維瘤，行動不便需長期臥床，如要外出需坐輪椅；涉嫌施襲者為59歲三妹，患有輕度智障。而二妹則心智及身體均正常，任職文員以養家。她們的雙親均已不在人世。而三姊妹同住多年，一向感情要好，相依為命，從未發生過襲擊事件。據了解，涉事家庭有領取政府援助。

左眼被徒手挖出 視力恐難保

消息透露，受傷的大家姐，其左眼眼球被人用手挖出來，脫離了眼框，僅靠神經線及眼球肌肉等連著「懸吊」在外；同時右眼亦有受傷。由於傷勢極為嚴重，醫護人員亦難以估計她能否保住視力。她由救護車轉送東區醫院時，雙手不停抖震，情緒亦不太穩定。

至於涉嫌施襲的三妹，事後被警方扣查，由另一輛救護車送往律敦治醫院作檢查，但由於她未能與警員正常溝通及表達自己意思，故暫仍未得悉其突然失控及作案的原因。

胞妹涉嫌傷人被捕

警方凌晨三時接獲街坊報案，指有人叫救命。人員接報到場，經初步調查，相信於59歲姓馬女子上址以手襲擊其66歲姊，原因不明。胞妹涉嫌傷人被捕，兩人均送院治理。案件現交由灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進。