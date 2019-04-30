【堅強媽媽】判刑屬意料之內　女兒仍發惡夢　穎楠：多謝市民鼓勵

「堅強媽媽」杜穎楠去年遭私家車輾過雙腳需截肢，涉事司機今日（30日）被判入獄15月，並須停牌兩年。杜穎楠阿姨稱，穎楠對判刑無特別回應，刑期屬意料之內，她目前持續物理治療，態度正面，惟醫療開支龐大。不少市民向穎楠送上果籃等作鼓勵與關心，她透過阿姨想說一句：「多謝！」

據「堅強媽媽」杜穎楠的阿姨表示，穎楠正接受物理治療，由於居住的村外是又窄又斜的石屎路，配戴義肢的她舉步維艱，每次出入都要由家人或親友接載。治療過程雖然辛苦，仍正面樂觀面對，目前康復中。「好多市民自發性關心佢，佢好多謝市民！」阿姨指，不少市民透過很多路經送上果籃、手作及心意卡等鼓勵穎楠，「大家都係出心幫佢，等佢之後嘅路冇咁艱難！」

穎楠仍需接受物理治理。（資料圖片）

穎楠當時2歲的長女懿懿目擊事發經過，因而患上創傷後壓力症候群，需要接受治療。阿姨指，懿懿目前仍會發惡夢，開學初時不會與小朋友玩耍，但現時已轉好。由於母女的治療費高昂，一家之主穎楠丈夫「真係好辛苦，都幾大壓力，每日都使好多錢！

+ 2

事發去年去年3月19日，29歲地產經紀陳曉昇駕駛黑寶馬私家車路經荃灣梨樹路，聲稱一時分神剷上行人路，撞到抱著僅兩歲大女兒的36歲杜穎楠，輾斷其腳骨，杜穎楠左腳需截肢，右腳前腳掌需切除，女兒患上創傷後壓力症候群。陳曉昇承認危險駕駛導致他人受嚴重傷害罪，判處入獄15月，並須停牌兩年。