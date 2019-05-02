【收樓變收屍】水泉澳邨獨居漢欠租逾三個月　房署上門揭倒斃屋內

今早10時許，沙田水泉澳邨朗泉樓一公屋單位發現屍體。一名28歲房屋署女職員到上址欲收回一個公屋單位，惟拍門良久仍未有人應門，職員遂報警求助。消防員破門而入後，發現單位一張床上有一具屍體。警方留守現場調查死因及嘗試聯絡死者家屬。經初步調查，事主為一名58歲男子，現場未有留下遺書，相信事件並無可疑。據了解，事主獨居，欠租超過三個月。

房屋署表示，由於因租務事宜多次未能聯絡戶主，其親友亦表示不知其行蹤，房屋署職員今早到上址視察，其後在單位內，發現一具屍體，職員即時報警，交警方跟進。警方在調查後，認為無可疑，家屬亦於下午交回此上述單位給房屋署。 涉事單位為14.05平方米，供一至二人居住。

當區區議員丘文俊表示，有街坊稱已一段時間不見事主蹤影，由於單位沒有異味傳出，以為事主回鄉，所以未有報警。丘估計，因為單位風向問題不當風，所以未傳出惡臭。丘指，水泉澳邨每座大廈每層有一至兩戶獨居人士，目前有三分一大廈已成立互相委員會，未來繼續敦促民政署盡快完成立工作，以及透過老人中心活動，加強鄰里互動，減少同類倒斃屋內多時無人發現的悲劇發生。

房屋署職員上門始揭住戶倒斃公屋單位內事件非首次發生。去年8月31日，青衣長宏邨宏正樓一單位，一名70歲姓黃男戶主欠租最少長達10個月，房屋署職員上門追租收樓時，揭發黃已死去多時，並化為白骨。