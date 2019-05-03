【收樓變收屍】欠租至收樓揭失救　八個月第二宗　伏屍現場曝光

沙田水泉澳邨58歲男子伏屍單位內無人知，被上門收樓的房署職員揭發。今(3日)早記者重返現場，發現單位大門打開，屋內已空無一物，相信有清潔人員已清理了單位內的物件。單位木門貼有兩封由房署發出的信件，分別為「逐出單位通知書」及「給佔用者的通知書」。

昨(2日)早一名房屋署女職員到沙田水泉澳邨朗泉樓一公屋單位收樓，拍門良久均無人應門，於是報警，消防到場破門，發現58歲男租戶倒斃屋內。

事主伏屍客廳床褥上

今日記者重返現場，涉事單位大門打開，屋內的傢俱、雜物已被清理，有清潔工人透露，數小時前已開始清理單位，單位內有一張床褥放在大廳，相信死者是伏屍客廳位置。記者於垃圾房找到涉事床褥，發出難聞的臭味。

記者於垃圾房找到涉事床褥，發出難聞的臭味。（邵沛琳攝）

涉事單位木門貼有兩封由房署發出的信件。 房署2月底曾向死者發出遷出通知書 涉事單位木門貼有有房署於4月1日發出的「給佔用者的通知書」及4月10日發出的「逐出單位通知書」。「給佔用者的通知書」提及署方於2月28日曾向死者發出遷出通知書，3月31日正式終止涉事單位的租約，要求事主於4月8日或之前騰空單位交回房署。事主未有於4月8日前搬離單位，房署於4月10日再發出「逐出單位通知書」，要求事主於5月2日或之前終止使用單位，否則會採取逐出行動，收回單位。昨日為終止使用單位的最後一天，房署職員上門收樓揭發事主伏屍單位內。

今日涉事單位大門打開了，屋內的傢俱、雜物已被清理。（邵沛琳攝）

區議員：鄰里間較陌生

據了解，事主欠租超過三個月。當區區議員丘文俊稱，政府部門有責任於收樓前聯絡租戶，若未能成功聯絡對方，可聯絡其家人了解情況。若獨居人士是沒有其他親友，或可以派外展社工隊前往了解。丘文俊認為，由於是次事件中，事主年紀未算太大，不是獨居長者，房署於處理上或有粗疏。

是次事件的發生，丘文俊認為與水泉澳邨屬新屋邨有關，鄰里間較陌生，未能關心左鄰右舍的情況，他認為可以加強鄰里互助，多些關心獨居人士。

事實上，是次已是近8個月來第二宗有房署職員上門收樓發現租戶伏屍單位事件，去年9月，有房署職員前往青衣長宏邨宏正樓一單位追討租金時，揭發七旬男租戶死去多時，並化為白骨。