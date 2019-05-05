【南山邨Parkour】光天化日頂樓跳到落街　保安毫不知曉

極限運動Parkour（飛躍道）流行多年，香港高樓大廈林立，不時成為Parkour愛好者的鍛鍊場。近日有愛好者上載到南山邨跳躍的片段，他由頂樓開始，拾層而下，跳躍期間更有一兩秒完全凌空，相當驚險。邨內保安對此事全不知悉，看到片段感難以置信，表示會將事件通報上層，日後多加留意相關位置。

上載者表示見到南山邨照片，覺得很適合跳躍，於是決定如此行。（網上片段）

極限運動Parkour愛好者關先生上載片段，片中可見有人從南山邨頂樓開始，整個人跨出圍欄外，然後逐層逐層躍下。初時片中男子手或腳有抓住圍欄，但後來有一兩秒完全凌空，觸目驚心。最後男子有驚無險由頂樓跳躍，經大廈平台再爬樓底柱回到地面，然後跑步離開。

片段清晰可見男子跳躍位置為南山邨南樂樓，樓高11層。香港01記者向邨內保安展示片段，保安均顯得難以置信：「嘩！未聽講過喎！」不敢相信此事發生在該邨。他們均表示擔心，「呢啲梗係危險啦！呢啲梗係唔好嘅行為，危險咖！」，既擔心跳躍者安危，亦擔心住戶安全，如事件再次發生會馬上通知房屋署處理，亦多加留意相關位置。