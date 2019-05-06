【陳錦康病逝】年紀大、心臟病患者高危　黃金三個半鐘急救中風者

工業傷亡權益會總幹事陳錦康，於昨（5日）深夜病逝，據知陳原本有心臟病記錄，上月中因中風入院。香港腦科基金會顧問、腦神經科專科醫生黃震遐，年紀越大、原本患有心臟病的人士，為中風高危者，若不幸中風，應於「黃金三個半鐘」內盡快救醫，避免細胞死亡。

陳錦康畢生為工友爭取權益。(工業傷亡權益會提供圖片)

心臟累積血塊 上升至腦部致中風

醫生黃震遐表示，香港中風病人主要成源血管淤塞、，包括因高血壓、吸煙、膽固醇過高造成的血管擠塞問題。他續指，年紀越大的人士，或原本心臟有問題、心率不正人士中風的機率越高；當心臟累積血塊，血塊會「彈」至其他部位，當「彈」至腦部時，便會出現中風問題。

中風前無先兆 「黃金三個半鐘」搶救患者

黃震遐指，大部份人中風前不會有先兆，少部份人身體出現警告，包括手腳無力、感到天旋地轉，均為短暫的中風現象；當患者獲診斷有中風危機時，應按照醫生要求進食預防藥；若不幸中風，旁人需立即協助送院救助，患者應於三個半鐘頭內的「黃金時間」盡快到院求診，時間越早越好，避免細胞死亡引致後遺症。