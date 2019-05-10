【抄牌新指引】違泊源於無車位猛發牌　業界﹕抄牌都解決唔到

首張告票發出的30分鐘後，第二張告票又殺到，職業司機分分鐘食個飯要畀成千蚊？警方為更嚴厲打擊違例泊車，就定額罰款告票發出新指引，並已即時生效，列明執法人員每隔30分鐘可發第二張告票。有職業司機直斥「治標唔治本」，指違泊是逼於無奈，問題源於車位不足，政府仍不斷發牌，即使抄牌亦無助解決違泊。亦有人認為發告票的時間可再斟酌，若一小時會較合理。有數據顯示，由2007年至2017年間，私家車及的士的發牌共增逾四成，而私家車車位的增幅為百分之7.9，遠低於發牌量。

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自僱貨車司機何先生指違泊屬不當行為，被抄牌無可厚非，然而問題源於車場車位及上落貨位不足，導致貨車逼於無奈違泊落貨，即使發出隔30分鐘再抄牌的新指引，亦無阻解決違泊問題，「治標不治本」。他以觀塘成業街一帶為例，隨著工業式微，工業大廈大多改為派對場、BAND房等場所，不少私家車佔據工廈的時租車位，甚至馬路兩旁及彎位，動輒數小時，貨車找不到落貨位，只好冒收告票的風險，在馬路上落貨，「根本冇得揀，唔通有幾十蚊租時租唔畀，想畀幾百蚊告票咩？」

以中、上環為例，停車場泊位不足，大量公司車、老闆車停泊馬路，遇警察驅趕，司機即駕車離去，兜一圈又繼續違泊，永遠不會被抄牌，但又令交通擠塞。但職業貨車司機面對泊車位、卸貨位不足，逼於無奈下違泊落貨，企定定硬食「牛肉乾」。何指，他試過車尾落貨，一分鐘後車頭被炒牌。即使上落貨只需要10多分鐘，不一定會30分鐘收兩張告票，但如果嚴厲執行新指引，等同巡街次數變得頻密，收告票的風險亦會增加。

告票若增加 貨車司機﹕賣車拎綜援囉

何續指，停車場車位不足，令職業司機只好將搵食車停泊馬路過夜，單計下班時間違泊，他一個月內曾收到18張告票，不排除新指引發出後，收告票的數量會增加，或會將貨車泊在較偏遠位置應對。如果執法人員強硬執行新指引，他無奈指﹕「將個成本轉嫁返落個客度囉，再唔係，賣車，拎綜援囉！一架車養成頭家，咁玩法（強硬執行指引）我都冇辦法。」

職工盟組織幹事洪俊毅亦認為，職業司機並非刻意違法，而是街道沒有足夠配套，「街道配套夠嘅話，司機冇必要搏，唔通鍾意請警察飲茶咩！」

有職業司機擔心強硬執行新指引會加重開支。(魯嘉裕攝)

紅Van司機自負盈虧壓力增

公共小巴分會主任陳逢源亦指，新指引會令小巴司機的壓力增加，例如小巴無生意時「回籠」泊街，司機一離開座位時，執法人員便有權炒牌，「司機大小二便，要食飯，早少少收工，半夜三更三、四點又炒」，特別是紅Van司機自負盈虧，被人炒牌一殼眼淚。

違泊元兇 政府無限發牌不增車位

他認同司機要守法自律，盡量避免違例泊車，惟違泊問題源於「車位少，但政府猛發私家車牌」，直指罪魁禍首是「政府」，停車場只拆卸不興建，連專線小巴也因站頭泊車位不足，加上沒有停車位，凌晨時段被逼泊馬路，一晚被炒10多張告票。如果執法人員強硬執行新指引，隔30分鐘發一張告票，最終可能引發大遊行，「職業司機嚟個大聯盟，上街遊行抗爭囉。」

30分鐘太嚴厲 建議一小時為限

的士前線司機總會主席藍貴強認為，每張告票發出的時間可再斟酌，認為30分鐘過於嚴厲，一小時會較合理，亦會支持，直言﹕「香港人而家嘅自私心，阻到人係人哋問題，唔阻自己就得。」他指不考慮職業司機，即使一般駕駛人士亦會人有三急，特別女性如廁時間較長，隨時半小時都不夠用，「去個廁所返嚟就成千蚊！」故隔一小時才發出第二張告票較合理。

他又指，無人會想違泊，「個個都想食安樂茶飯，問題係冇地方擺，政府淨係殺停車場冇話建停車場！」認為政府應正視車位不足問題。