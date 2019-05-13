【麻疹爆發】海港城大恐慌　名店GUCCI封舖消毒　職員﹕好緊張呀

尖沙嘴海港城名店GUCCI爆發麻疹個案！衞生署衞生防護中心今晚（13日）公布有三名在尖沙嘴一店舖工作的人員感染麻疹。香港01記者晚上到GUCCI查看，發現原定晚上10時關店，但已即時關門，有清潔工人戴口罩及手套進行大清洗消毒。鄰舖有職員疑擔心麻疹擴散，到GUCCI了解情況及拍照，表示﹕「隔離舖好緊張呀！過嚟睇睇。」記者其後再前往海洋中心六樓，上址設有一GUCCI員工更衣室，有保安員戴上口罩防範。

涉事名店GUCCI兩旁的LV及BVLGARI的職員全部戴上口罩，否認店內有職員感染麻疹。一名來自黑龍江的姓王女遊客表示，今日下午曾在GUCCI內逗留半小時買了一個手袋，今晚再路經上址欲再入內購物，發現店舖關門始知道有員工感染麻疹，她憂心指今日曾帶同13個月大嬰兒入內，擔心會受到感染，又指明日將會返回黑龍江。

另外兩名來自黑龍江的女遊客亦碰門釘，對於GUCCI關門消毒，她們表示﹕「沒有說失望，這是對別人負責任，大家都會理解，不會擔心疫情。」又指日後會再來港。

三男女員工感染麻疹

衞生署衞生防護中心指出，截至今日下午4時錄得三宗麻疹個案，分別是一名30歲男子、兩名25歲女子。根據三名病人提供的資料，他們於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人。他們的家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

衞生防護中心接獲以上確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。為防止擴散，中心今日為該店舖工作的人員進行補種麻疹疫苗，並向他們提供麻疹相關的健康建議，明日會繼續進行補種疫苗的工作。

有清潔人員在店內消毒。（林振華攝）

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點如下﹕

30歲男子分別於5月7日上午9時15分，乘搭由UO848 航班由香港前往東京；5月11日凌晨1時，乘搭UO33 航班由東京回香港；以及5月11日下午1時52分至1時57分於廣華醫院急症室。

25歲女於5月7日上午9時半至晚上7時，以及5月8日上午11時至晚上10時30分，於尖沙咀廣東道 11 號 海港城 G124-125A 及 G220 號；5月11日下午1時50分至1時55分於廣華醫院急症室。

25歲女子於5月6日、5月8日的上午9時半至晚上7時，以及5月9日下午1時至晚上10時半，於尖沙咀廣東道 11 號 海港城 G124-125A 及 G220 號；5月11日凌晨1時07分至1至12分在將軍澳醫院急症室。