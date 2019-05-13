【麻疹爆發】尖沙咀海港城Gucci麻疹爆發　三男女店員齊中招

繼上周五（10日）公布2宗麻疹個案後，衞生防護中心今日（13日）再公布多3宗麻疹個案，3人均在尖沙咀海港城Gucci店舖工作，分別是一名30歲男子及兩名25歲女子，其中一名男病人於傳染期曾到日本外遊，而一名女病人於潛伏期內曾到澳門。 截至現時，本港累計麻疹個案達73宗。

新增三宗個案患者均是香港人，全部人目前仍然留醫，至於屬本地個案還是輸入個案仍在調查中。

第一宗個案涉及一名30歲男子，過往健康良好，他於五月七日開始發燒，並於五月十日開始出疹。他於五月十一日到廣華醫院急症室求醫，五月十二日入住瑪嘉烈醫院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。他於潛伏期內沒有外遊，於病毒傳染期內曾前往日本。他的家居接觸者包括母親和弟弟。

第二宗個案涉及一名25歲女子，過往健康良好，她於五月十一日開始發燒及出疹。她於五月十一日到廣華醫院急症室求醫，今日入住屯門醫院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。她於潛伏期內沒有外遊，於病毒傳染期內曾前往深圳。她的家居接觸者包括母親和父親。



第三宗個案涉及另一名25歲女子，過往健康良好，她於五月八日開始發燒，並於五月十日開始出疹。她於五月十一日到將軍澳醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。她於潛伏期內曾前往澳門，於病毒傳染期內沒有外遊。她的家居接觸者包括母親和父親。

三人的家居接觸者至今沒有出現病徵，他們亦聲稱於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人。衞生防護中心正調查個案。