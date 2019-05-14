【沖繩遇溺】41歲港男水中嘔吐　向妻高呼唞唔到氣　潛水店曾出事

港人夫婦沖繩參加體驗潛水團，丈夫水底遇溺送院不治。在當地經營潛水店、協助救人的店家，其港人東主指事主升至水深一米處時嘔吐大作，獲救至岸邊礁石時，曾向妻子稱﹕「唞唔到氣」，他被抬上擔架時數度嘗試坐起，惜後來停止呼吸，脈搏全無，由直升機送院後不治。醫院證實其肺部積滿海水，相信溺水致命。東主不排除事主在水底因恐慌以口鼻呼吸，故不斷嘔吐及無法呼吸。她對事件感遺憾，希望可為死者家屬提供支援，並查明今次事故原因。

事發於前日（12日）下午4時許，一對港人夫婦在沖繩恩納村的「真榮田岬」參加潛水體驗團，丈夫突然心肺停止，被送往醫院後證實不治。在當地經營潛水店的港人梁太指出，涉事店家由日本人經營，開業16年，亦涉及今年3月8日一宗台灣女旅客潛水事故。據日本傳媒報道，當日的當地時間上午9時許，31歲姓梁（音，日語リャン）的台灣籍女子與新婚丈夫在真榮田岬潛水時，在離岸50米處，事主表示「感到不適」後失去意識，送院後證實死亡。

事發地點為沖繩著名的潛水地點真榮田岬，潛入水底後可看到「青之洞窟」。(真榮田岬管理事務所圖片)

涉事夫婦直接走進潛水店報團

梁太指出，據知今次意外的港人丈夫41歲，他和妻子沒有預約參加潛水體驗團，而是直接走進一間由日本人經營的潛水店報團。他們參加當日最後一團，開始時間為下午3時半，夫婦由由一名教練帶領下，進行約半小時的指導及訓練，學習如何使用潛水裝備，估計下午約4時05分開始潛水，最深只會到十米水底，活動內容包括遊覽青洞及餵魚。

事主升至水深一米處開始嘔吐

據悉，下午約4時半，活動將近尾聲，男事主疑在水底發生意外，教練帶同夫婦升上水面。當升至水深約一至兩米時，男事主開始嘔吐。升上水面後，其教練為他脫去潛水衣及其他裝備。當時，梁太店舖的兩名教練剛好上岸，目擊事件後，立即下水支援，合力將男事主抬上岸邊一處較平坦的礁石。

(圖片來源：恩納村 Onna Village)

曾向妻子稱﹕透唔到氣

男事主被救上礁石時仍然清醒，嘔吐大作，大喊大叫呼救，並以廣東話向身旁的妻子稱﹕「唞唔到氣」。由於該處為潛水熱點，陸續有其他潛水救練幫手，眾人將事主抬上擔架，沿長樓梯抬上一個平台交予救援人員，其間事主數度嘗試坐起無果。

當男事主被送至平台時，他已無呼吸及脈搏，教援人員為他進行心肺復甦及使用自動體外心臟去顫器皆無效。救援直升機其後到場，由醫生接力搶救，可惜男事主送院後證實死亡。

肺部大量海水 相信溺水死亡

梁太表示，醫院方面指男事主肺部有大量海水，相信是溺水死亡，不排除男事主在水底遇問題感恐慌，口鼻同時呼吸，肺腹吸入大量海水致死。據她了解，那霸海上保安部調查事件後，今日（14日）指事件無可疑，不涉及刑事成份，而恩納潛水協會暫未接獲涉事潛水店提交的意外報告。

她形容事件「好慘」，她作為當地潛水從業員，加上涉事夫婦為港人，她更感同身受。可惜事發至今她仍未能接觸事主家屬，「想接觸佢，同家屬溝通，用廣東話易啲幫到佢。」她並希望查明帶隊的潛水人員是否有專業執照。

(圖片來源：真榮田岬管理事務所)

不少香港人到外地旅遊，想一嘗潛水樂趣，梁太指出，即使沒有潛水執照，世界各地皆有提供體驗潛水活動，在一名合資格的潛水教練帶領下，旅客會先在岸邊上理論課，學習使用潛水裝備的方法，包括呼吸調節器的用法、面罩入水時如何處理、水底溝通的手勢，然後再在水面操作一次有關技巧，確保參加者能應用後，方會開始潛水。在水底中，一名教練可同時帶領兩人體驗潛水，一旦發現參加者有問題，會即時升回水面。

她續指，潛水並非危險運動，但仍有風險，參加者務必謹記凡事要量力而為。此外，在水底不可以用鼻呼吸，如果肺部入水，即使成功救回仍會功能受損。遇上問題時，要保持冷靜，切勿恐慌，立即以手勢向教練求助。她亦提醒，部分潛水店會由不合資格人士帶領潛水，建議港人參加潛水體驗團時，應查證帶隊者是否有「教練執照」，教練接受長時間訓練，有足夠的拯溺救援技巧，能確保參加者在安全環境下潛水。她又指，其店舖使用全面罩的潛水裝備，可以口鼻同時呼吸，而一些開業較久的日本店家，則沿用面罩、呼吸調節器分開的裝備。

沖繩潛水著名景點包括青之洞窟，事主夫婦的體驗潛水團疑包括遊覽此地點。(資料圖片)

疑上浮出錯生事

有本港潛水教練表示，體驗潛水的參加者經驗尚淺，最深只可潛到水下12米，雖然不需減壓就能上水，但玩家在上浮時閉氣，或上浮速度太快，也有機會造成潛水夫病甚至爆肺。他估計，死者在水中已經感到不適，想作嘔但不敢吐出，所以上浮期間沒有呼氣，導致肺部膨脹，在不適情況下，吸入大量海水入肺。

死者肺部大量進水，黃教練估計死者上浮到一米水深左右，肺部已經膨脹得十分厲害，難忍不適，於是鬆開呼吸管作吐，最終飲下大量海水。而體驗潛水的教練比例視乎不同公司而定。就這單悲劇，應該是一個教練帶領死者以及妻子二人，比例上沒有問題，惟教練的經驗以及掌握狀況的能力，確實有待商榷。

他又提到，很多港人到國外參與體驗潛水活動，決定太過倉促；加上又未必能聽清楚教練的外語指示，溝通以及安全上存在隱憂。