【沖繩遇溺】港男獲救後意識迷亂掙扎　尚有呼吸脈搏不宜做CPR

港人夫婦沖繩參加潛水體驗團，41歲丈夫水底遇溺，升上水面期間嘔吐，救上水後呼救﹕「透唔到氣」，送院後證實不治。在當地經營潛水店港人老闆娘梁太指，出事地點為著名潛水勝地，故不少人目擊事件及幫忙。當男事主被抬上擔架床時仍然有意識，數度嘗試掙扎及坐起來，大批熱心人士包圍他，有人嘗試為他進行心肺復甦術（CPR）。不過，梁太指事主尚有心跳、脈搏，不宜進行CPR。

無呼吸及脈搏可作心外壓

香港消防處救護員會主席李偉孝表示，今次事件中，事主在擔架床上掙扎，他不排除事主當時時已進入迷亂狀況。如果確認事主已無呼吸及脈搏，或脈搏不正常，例如只有數下，可進行心外壓。然而，如果事主有呼吸、脈搏，則不宜作CPR，以免影響其本身的脈搏，並盡快將他送院。

他續指，拯救溺水人士的最佳做法是立即送院搶救。根據救護指引，如果事主仍然可以呼吸，可為他戴上氧氣罩；若呼吸微弱，可使用膠囊復甦器為其灌氣。若事主意識迷亂，不斷掙扎，揈手揈腳，可用三角巾將他固定在擔架床上，以防他令氧氣罩移位，或進一步傷害自己。

有多年潛水經驗的人士指出，如果事主潛水水深不過十米，患上潛水夫症的機會微乎其微，估計遇溺機會較大。潛水時遇溺，可能因為潛水人士不熟悉潛水裝備的使用方法、氣具有不同情況令其無法呼吸，或潛水人士遇問題時恐慌以致未能應用程序及技巧。

而潛水時嘔吐並不罕見，可能因為下水前吃太飽、氣樽壓縮氧氣太乾燥所致，只要按既定程序，脫下口中的呼吸調節器，吐出嘔吐物，再重新戴回呼吸調節器，按程序將口中的海水清走便可。不過，如果潛水人士缺乏經驗，未能吹出嘔吐物，隨時會影響呼吸，導致遇溺。