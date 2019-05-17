【龍緯汶被捕】小童口供證被影不雅照　重案組搜證檢廁所板、電腦

有關注少數族裔權益組織負責人捲入涉及兒童的桃色風波，警方今（17日）拘捕44歲男子龍緯汶，涉嫌非禮及製作兒童色情物品。據悉，警方接獲報案後，交由西九龍總區重案組深入調查，與多名小童會面及錄取口供，有人透露曾被拍攝不雅照片及影片，警方認為案情嚴重，即時將龍拘捕，稍後會翻查個人電腦。 據了解，龍早於5年前已與很多小童擁抱及合照，並上傳至個人社交平台，至兩日前，多個網上討論區連接「踢爆」他與非華裔女童拍攝大量親暱照片及影片，例如坐大脾、攬腰、熊抱、女童獻吻等。其中一名少數族裔女童更與龍戴對戒、穿民族結婚裝束合照等。

警方電子報案中心於前日（15日）接獲報案，指一名男子涉嫌於不同場合向一名兒童作出不必要的親密行為。西九龍總區刑事總部重案組人員接手調查案件，經深入調查後，今日（17日）上午約8時在荃灣區拘捕一名44歲姓龍本地男子，涉嫌非禮及製作兒童色情物品。他現正被扣留調查。

據了解，警方接獲有關報案後，認為龍與小童的部分合照有越矩之嫌，交由西九龍總區重案組接手調查。警方約見認識龍緯汶的小童錄取口供，有人透露曾被拍攝一些不雅照片及影片，故警方即時以涉嫌非禮及製作兒童色情物品將龍拘捕。警方將提取龍緯汶的個人電腦作進一步調查，以了解有無儲存任何兒童色情物品。

警押龍搜辦公室 檢廁所板、電腦

晚上7時許，重案組探員將龍押至旺角塘尾道一工廈的辦公室搜查。龍被黑布蒙頭，雙手反鎖背後，身上孭有一個背囊，由探員帶上樓。警方逗留約一小時後離開，檢走大批證物，包括廁所板、兩部電腦。現場消息指，單位面積400至500呎，被租用約兩年，內裡擺滿一些日用品、衣服和玩具等物品。街坊形容龍有禮貌及互有打招呼。街坊指，有人間中手拖或抱著兒童出入單位。

警方檢走廁所板及兩部電腦調查。

根據資料，現年44歲的龍緯汶洋名James，於1996年在嶺南大學社會科學系畢業。2004年與少數族裔成立南方民主同盟，以爭取種族平等為口號。他現為非牟利機構香港社區發展網絡總幹事、南方民主同盟黨主席。

綜合社交平台及網上討論區，早於2014年已有網民於社交平台開設專案小組，批評龍緯汶與小童舉指過於親密，當中包括華裔及非華裔。據悉，龍緯汶曾將這些合照上傳至個人的社交平台。

直至兩日前，網上討論區「連登」及「香港討論區」分別有相關帖文，網民整合大量龍緯汶與不同小童的親暱合照，當中龍與同一名女童有大量照片及影片，包括美人抱、坐大脾、瞓大脾等，網民直言﹕「同老竇都唔會咁。」「全部姿勢都非必要身體接觸嚟。」不少人皆認為要報警處理。

事件驚動不少社會機構，護苗基金亦關注事件，批評有關的親暱行為作為絕不可接受，即使合照中涉事兒童並無流露不悅表情或抗拒行徑，但小朋友不懂分辯對與錯，理應作出保護，故報警處理。涉事兒童的學校已成立危機處理小組，為涉事學童及其家人提供適切支援，並已通知社署及警方。