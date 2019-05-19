【直升機墜機】嘉道理農場直升機墜毀　消防發現一具屍體

今（19日）下午5時29分，消防接獲求助，指在八鄉林錦公路嘉道理農場山邊有一架直升機墜毀，起火及冒煙。救援人員趕至現場，消防發現有一具屍體，暫無其他人受傷。救援工作仍在進行中，飛行服務隊直升機到場支援。消防出動一隊煙帽隊及一條喉灌救，起火直升機於傍晚6時35分已救熄。消防人員現正搜索直升機的其他殘骸。現場所見，墜機現場數百米外，發現有一隻波鞋、懷疑直升機的電線、滅火筒的物件，懷疑直升機解體時四散地上。

直升機解體傳出下巨響

據了解，有目擊者指事發時涉事直升機解體，墜落在農場寫字樓後的山坡，曾多次傳出「嘭」的巨響，農場職員目擊事件，立即前往協助救火。傍晚6時許，一名外籍男子駕車到場協助調查，據了解，他是香港飛行總會會長Ronald Maurer。

嘉道理農場證實直升機墜毀地點為行政部後方的山坡。事件中，沒有職員或遊客受傷，涉事直升機屬私人機構擁有，死者身份有待進一步確認。農場閉門時間為下午4時半，事發時間農場已關門及已過了辦公時間。

警方封路救援

警方在晚上7時於facebook表示，除小型車輛外，錦上路迴旋處轉入林錦公路向大埔方向不准駛入。除公共交通工具外，所有車輛沿林錦路往元朗方向要在梧桐寨折返。警方及消防人員正在現場處理失事直升機。

現場有黑煙冒出。(互聯網)

涉事直升機於嘉道理農場內墜毀。(蔡正邦攝)

16年前GFS直升機墜毀兩死

香港曾發生多宗直升機墜毀事故，2003年8月26日，政府飛行服務隊一架EC155B1型直升機，執行運送傷者任務，由赤臘角機場起飛，穿過越東涌飛行通道時撞向山坡墜毀，一名機長及一名空勤員死亡。此外，2010年7月3日一架空中快線公司直升機由上環信德中心飛往澳門，起飛兩分鐘後疑螺旋槳撞到麻鷹，直升機失控在空中盤旋數圈後墮海，正副機師及11名乘客獲救。

飛行服務隊直升機到場支援。(蔡正邦攝)