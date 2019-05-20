【非洲豬瘟】凌晨直擊荃灣屠房　首批復供鮮豬肉分送五豐行

食物及衞生局於本月10日公佈全港首宗非洲豬瘟，令上水屠房及荃灣屠房先後停運進行大消毒，6,000頭活豬全數銷毀，市面新鮮豬肉絕跡逾一周。至剛過去的周末，屠房終恢復運作，食環署昨（19日）指有2,899活豬運入屠房，據悉其中約70多頭被運往荃灣屠房，《香港01》記者今日凌晨直擊首批鮮豬肉出貨的的過程。

食環署昨（19日）指有2,899活豬運入屠房，平均數量僅及月初約六成，平均拍賣價亦貴一倍。（食環署網頁）

今日凌晨約3時，《香港01》記者親往荃灣屠房視察，可見多名戴上手套的屠宰員，即場屠宰大批豬隻後，再分用多輛密斗貨車，一車車運往附近橫窩仔街一幢工廈的五豐行豬場，再分銷往相關店舖。

根據食環署網頁資料顯示，昨日內地進口活豬數量為960隻，本地活豬數量則有1,939隻，合共有2,899隻，與5月初每日平均逾4,000隻相比，仍然相差一大截，只得約六成；而昨日拍賣的批發價最高為每擔3,349元、最低為每擔2,050元，平均則為2,653元，據業界指比平常貴超過一倍，故市民今日勢必要捱貴價豬肉，未來價格波幅較大。