【集體停電】半夜30°C　中電變電站故障　沙田多幢大廈烏燈黑火

凌晨零時許，沙田多條屋邨及住宅大廈，突然集體停電，據報包括沙角邨、乙明邨、博康邨、水泉澳邨，附近的河畔花園等。有沙田區居民向《香港01》表示，其寓所及附近單位均沒有電力供應，對面大廈亦然，全區頓時烏燈黑火，僅餘下走廊有限度的後備照明。正當苦惱如何應對沒有冷氣風扇的炎夏夜之際，電力又突然恢復，停電時間約5分鐘左右。此外凌晨近1時，大埔太和邨喜和樓亦發生跳掣事件，約半小時後陸續恢復。

消防於凌晨零時38分及零時53分，分別接獲兩宗在沙角邨發生的升降機困人報告，其中一宗發生在沙角邨金鶯樓、另一宗則在沙角邨美雁樓；而在凌晨零時34分，消防亦接獲水泉澳邨明泉樓一宗自動報火警鐘誤鳴報告。

天文台於今日(20日)凌晨零時，仍錄得29.6°C高溫。不排除氣溫太高多戶一同開冷氣，導致供電系統超出負荷而發生短暫停電，事件或涉及電壓驟降。《香港01》正向中華電力查詢相關事宜。

中電發言人回覆《香港01》：今日約凌晨零時30分，中電位於沙田圓洲角的變電站因供電設備故障，引致區內客戶的電力供應受影響。中電即時透過遙距控制為客戶恢復供電，大部份受影響客戶的供電於3分鐘內恢復正常。中電就事故引起客戶不便致歉，將會深入調查事故原因。