【械劫案中案】男子被搶巨款　同伴遭非法禁錮　揭自導劫案起內訌

土瓜灣178萬元劫案揭發案中案，疑有人自編自導自演，最終分贓不均失和，釀非法禁錮事件。昨日（20日）下午，一名男子報稱，在土瓜灣遭4名匪徒持刀及鐵通劫去178萬元，男事主受傷送院；同日傍晚，警方接報指，一名年輕男子被人帶走，警方衝鋒隊於葵涌截獲兩輛可疑車輛，救出男事主。警方調查揭發案中案，兩案竟是有關連，原來劫案是一場「大龍鳳」，當中再有局中局，「贓款」不知所蹤，匪徒於是挾持劫案策劃人。警方拘捕兩案兩名「男事主」及6名涉人士，涉嫌誤導警務人員、串謀行劫及非法禁錮。

警方表示，昨日下午1時許，九龍城警區發生一宗行劫案，一名38歲男子報案在馬頭涌道前往找換店時，遭人搶去一個裝有178萬現金的公司包。同日下午葵涌區發生一宗非法禁錮案，一名29歲男子報案，稱因財務糾紛，遭6名男子非法禁錮。警方調查期間發現兩案有關連，非法禁錮案所謂財糾紛，源於九龍城劫案分贓不均。

警方調查相信，劫案38歲「男事主」自編自導自演，與非法禁錮案29歲「男事主」策劃行劫案，另外4名同黨充當劫匪打劫自己，掠去聲稱裝有178萬現金的公事包。然而，假劫案再有局中局，同黨準備分贓178萬元時，發現公事包內並無贓款，於是挾持策劃人之一的29歲男子。

兩名策劃人及6名挾持男子的匪徒被捕，年齡介乎19至38歲，涉及誤導警務人員、串謀行劫及非法禁錮，當中38歲策劃人為物流公司東主，涉嫌誤導警務人員被捕，6名匪徒涉非法禁錮，被捕人士均互相認識，大部分報稱無業，部分有黑社會背景。案件交由九龍城重案組調查，警方將循涉案人的財務狀況、欠債情況及監守自盜的可能性調查，不排除將有更多人被捕，178萬元的蹤影仍在調查中。

男子昨日「遇劫」受傷送院。（資料圖片）

昨日（20日）下午1時許，一名男子報稱，在土瓜灣遭4名匪徒持刀及鐵通截劫178萬元，頭部及手部受傷送院，「行劫」過程被附近店舖閉路電視拍下。同日傍晚時分，警方接案指，一名年輕男子被人帶走及押上車，報案人亦提供了車牌號碼。新界南總區衝鋒隊奉召四出兜截，分別於葵涌打磚坪街及石建街截獲兩輛可疑車輛，在車上發現男事主，當場拘捕車上另外六名男子。