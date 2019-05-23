【陳錦康設靈】黑暗中曙光　修路工殤遺孀　銘記陳錦康無言相助

她一動也不動地站著，平息不了腦內的風暴。顧家好丈夫莫名被撞死，該如何面對病房外的長子？家中兩個幼子仍是茫然不知。她的困惑與震驚沿眼淚如瀑布般流下。她跪下，陷入無盡黑暗中。 頭痛欲裂。朦朧間聽到一把深沉的聲線，堅定而沉穩，他與一些人討論「追討」、「責任」、「路祭」、「後事」……各方面腦袋未組織到的東西。沒有自我介紹，非常低調，一心為工殤者討回公道。譚太後來才知道，帶來曙光的，是工業傷亡權益會總幹事陳錦康。

政府應該好好表揚陳生，對社會貢獻好大。一剎那唔係佢，政府都未必幫到我哋咁多。 工殤遺孀譚太

一架小巴，一個不顧而去的司機，奪去譚太至愛的丈夫，摧毀一個家庭。譚太感謝已故工權會總幹事在她最徬徨的時候伸出援手。（資料圖片／黃偉民攝） 2016年，譚太痛失至愛。42歲燒焊工人譚權慰，10月13日凌晨在九龍塘窩打老道浸會大學對開天橋工作時，被一輛小巴撞斃。小巴司機不顧而去。丈夫猝然逝世，沉冤未雪，顧不了路政署、丈夫受僱公司、路祭、葬禮，譚太不懂應變，陷入黑暗中。譚太說，首遇已故工權會總幹事陳錦康時，並不知此人來頭，只見他反應迅速，為她四處張羅，告訴她一定要路祭。從新聞得知陳的死訊，譚太感突然、心悒，「香港有咁肯為我哋受害者家屬嘅人，（陳錦康逝世）好可惜。」 譚太對陳錦康充滿感恩之情，悲劇發生至今三年，每次活動陳sir都會關心家屬。去年7月，譚太最後一次在聚會上遇到陳錦康，陳關心她三個兒子的近況，充滿笑容地與長子談天，講講人生，談談將來。更不用說悲劇發生後，陳錦康及其他工權會職員陪伴譚太周旋於路政署、丈夫受僱公司，協助她辦路祭，在黑暗道路上指點迷津。

譚太感謝陳錦康二話不說為她籌備召開記者會，她也是少數願意露面站出來為丈夫申冤，希望避免同類事件發生的工殤遺屬。（資料圖片／余睿菁攝）

譚太是少數願意露面站出來為丈夫申冤，希望避免同類事件發生的工殤遺屬。60歲的小巴司機許屏彪事發後潛逃內地約60小時，最終在羅湖過關回港時被捕。宣判當日，正值長子14歲生日。小巴司機被控不小心駕駛、發生意外後沒有停車、發生有人受傷的意外後沒有報案，以及作出毀滅或隱瞞交通意外證據的作為等共四罪，全部被裁定成立，被判入獄六個月及停牌九個月。譚太整晚失眠，思前想後，致電陳sir表示希望召開記者會，將一年來所感到的不公，公諸於世。

陳錦康二話不說為譚太籌備召開記者會。雖然關注事故的媒體銳減，但譚太達到目的：以受害人家屬身份，為亡夫討回公道，為三個兒子樹立榜樣，證明為母的有為他們的父親說話。譚太再三強調，記者會上所有說話均是由心而發，工權會沒有指示她一字一句，「淨係支持，幫我搞（記者會）。」記得當晚她致電陳sir，她僅對陳說對裁判感到非常不開心，想召開記者會，陳就馬上行動，「佢係一個值得尊敬嘅人。」

香港有佢哋（工權會），遇到不幸嘅事冇咁徬徨，心理舒緩好多。 工殤遺孀譚太

譚太形容陳sir好像有個光環，於黑暗中照亮遺屬，希望陳錦康精神得以發揚──堅持、正義、為受害者人發聲。

陳錦康因中風入院，五月五日病逝，享年60歲。家屬今日為他在紅磡萬國殯儀館設靈。

此外，工權會以「橫眉俯首 光照人前」為題，舉行陳錦康追思會，日期為2019年5月30日（星期四）晚上7時30分至9時正，地點為九龍油麻地窩打老道54號循道衛理聯合教會安素堂禮堂。