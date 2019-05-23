【陳錦康設靈】叫停手挖沉箱、隧道殺人工序　一句話感動工殤遺孤

香港地，幾乎五米一地盤。高樓大廈拆完又起、起完再拆，水務、渠務、修路，靠地盤糊口者眾，經濟繁榮背後，工業意外多不勝數。工業傷亡權益會總幹事陳錦康月初因病辭世，36年來為工人勞心勞力，每個工傷法例里程都有他的足印。 從90年代立法禁止手挖沉箱，到前年中電棄用手挖隧道，反映陳錦康帶領的工權會並非只喊口號，而是據理力爭的壓力團體。

與陳叔叔認識18年，志鴻希望已故工權會總幹事陳錦康的遺志－－設立工殤紀念碑能夠實行。（陳浩然攝） 市民眼中的陳錦康，記者口中的陳先生，戰友記憶中的「康仔」，是志鴻心中的「陳叔叔」。 與陳叔叔認識18年，比起長輩，陳錦康更像一個朋友，不會嚴厲訓話，只會常常鼓勵，志鴻不忘陳叔叔的良言：「讀唔讀到書唔緊要，最緊要有目標，咁就ok。」志鴻正向工程界目標前進，特別關心工人安全，尤其是引致爸爸喪生的肺塵埃沉着病。爸爸去世時，志鴻只得5歲，媽媽不知從何得來的卡片，母子二人開始在工權會內獲得支持繼續生活。

九十年代肺塵埃沉著病令人聞風喪膽，當時以手挖沉箱方式打地基非常普遍，工人用人手在地下土石挖出垂直的井，井最深可達50米，打石噪音可能引致職業性失聰，吸入石粉可能引發肺塵埃沉着病。九十年代香港經濟起飛，受肺塵埃沉着病之苦的工人多不勝數。據肺塵埃沉着病補償基金委員會，1993年有239宗新症，1994年高達320宗，至志鴻出世當年，即1996年在陳錦康帶領的工權會爭取下，香港立例禁止手挖沉箱。2017年，香港錄得72宗肺塵埃沉着病新症，雖未能杜絕，也是一大進步。

已故工權會總幹事陳錦康在紅磡中電地盤三死意外後，積極要求禁止手挖隧道工序，指工友難以在事故中逃生。時至今日，中電停止所有手挖隧道工程。（資料圖片／梁融軒攝） 中電停止所有手挖隧道工程 陳錦康沒有就此停步。前年導致三名工人死亡的紅磡機利士南路地盤意外，工權會批評俗稱「板仔龍」的手挖隧道工序，令工人面對水淹和倒塌危險，要求全面禁止，以機器或明坑挖掘代替。中電發言人回覆香港01指，於 2017年的事故後已即時停止所有採用手挖隧道方式，並以其他施工方法取代。勞工處亦表示，據所得資料，現時香港並沒有任何手挖隧道工程正在進行。 針對紅磡機利士南路中電地盤三死意外，勞工處表示已完成意外調查，經徵詢律政司的意見後，已向涉嫌違犯職安健法例的持責者提出檢控，涉及八項法例，包括涉嫌違反《工廠及工業經營條例》第6A條中兩項東主需確保受僱人安全的法例，可處罰款高達50萬港元。意外發生後，勞工處認為有必要限制手挖隧道建築方式，於2017年12月出版《手挖隧道工作的安全與健康指引》，具體表明只可在某些例外的情況下才可考慮使用手挖隧道方式，並要求相關持責者/持份者（包括中電）必須採取更嚴格的職安健措施，方可進行有關工程。

一直幫助遺屬的工權會轉達遺屬不願做訪問的意向。三條人命，三個破碎家庭，無論如何也無法彌補。

工殤遺孤：我受過人恩惠 所以幫返人

每年4月28日，聯合國勞工組織訂立的國際工殤日，陳錦康自製寫上殉職工人姓名及死因的「工殤紀念碑」舉行集會，爭取在鬧市設立工殤紀念碑。

志鴻參與4.28集會至少六年，從小到大在工權會成長，他一心報恩：「我受過人恩惠，（工權會）需要人咪幫返佢哋，見到陳叔叔咁堅毅，希望出一點力量。」