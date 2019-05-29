不甘毒品支配人生　觀塘中年漢自縊亡　戒毒會：濫藥者身心陷困局

警員到場調查。(賴南秋攝)

昨日(28日)深夜11時許，警方接獲報案一名男子報案指，其弟弟在觀塘翠屏南邨翠松樓寓所內自殺。

救援人員趕到現場，發現一名男子在單位內上吊昏迷，立即將其解下，惟當時心肺已停止，遂立即施以急救，再送往聯合醫院，經搶救後證實不治。警方到場調查，初步發現51歲男事主，在家中留下一封遺書。據了解，疑有人染有惡習多年，多次欲戒除毒癮惟不果，疑不欲被毒品支配，最終走上絕路。

戒毒會：最難抵受身旁引誘 重建濫藥者信心助戒毒

香港戒毒會委員丁錫全醫生表示，濫藥者在戒毒時需要經過四個階段，才可成功戒毒，過程並不容易，若身旁有朋輩或其他濫藥者影響，會更容易重拾毒癮。濫藥者在首個階段會對戒毒的決定感到猶豫，在初受前線社工、家人或朋友勸諫後產生戒毒念頭。踏入第二階段，由於濫藥者已經對藥物產生生理及心理上依賴，多會接受心理輔導及以藥物輔助戒毒，決心去除毒癮。

第三階段最為困難，濫藥者須抵受身處環境及朋友的引誘，丁錫全指，許多戒毒者會因意志力薄弱或心軟，再次吸毒。但渡過難關後，戒毒人士將踏入第四階段，由於吸毒習慣奪走部分濫藥者的工作能力，甚至令他們深受身邊親人所厭惡，故此他們須接受專業輔導，提升能力及自信，最終便會成功戒毒。丁錫全認為，改變生活習慣及提升其意志力為治療重點，因為許多重拾毒癮的人士初時並未下定決心戒毒，所以會因喪失經濟能力及心理依賴，陷入不斷輪迴的困局之中。

現時坊間有兩大類協助濫藥者戒毒的機構，濫用海洛英的人士可前往美沙酮戒毒中心尋求協助，而濫用危害精神藥物，如氯胺酮（俗稱K仔）、大麻和冰的人士，則可前往每區的濫藥輔導中心；兩者均有社工、心理學家及醫生轉介服務。丁錫全指，現時有外展社工主動接觸濫藥者，亦有戒毒成功的同路人為濫藥者作朋輩輔導，成效顯著。