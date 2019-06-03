【珍惜生命】女子apm商場飛墮送院亡　商場有計劃加高圍欄防悲劇

觀塘apm一名女子從高處墮下，下午1時13分，警方接報上址商場，一名年約30歲女子從高處墮下，傷者重創倒地昏迷。警方接報到場，召救護車將傷者送院，惜經搶救後不治，警員正調查事件。

警員在現場調查。（梁銘康攝）

今年二月，一名73歲老翁於apm墮樓，當時apm發言人指，商場一直有檢討各項設施，並持續翻新，商場圍欄的優化工程，前期籌備工作已完程。當時已有計劃會將商場內的圍欄加高。記者現場觀察，商場四樓的圍欄全部較高，五樓則有約一半的圍欄較高，而二、三樓的圍欄，則未作任何改動。

過去apm商場墮樓事件

2018年5月，一名41歲女子從商場高處墮下，倒臥在商場大堂中，當場死亡。事發時，曾有一名親友拉着女事主，但事主大叫「你唔好拉住我！你唔好阻住我！」不久後女事主由高處墮下。2012年10月，一名74歲婦人由商場5樓跨過圍欄，一躍而下，直墮地下大堂位置，但送院搶救後不治。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626