【捕食蟒蛇】長洲「馬神」疑捕食　易危緬甸蟒屬唯一受保護蛇類

離島蟒蛇時時誤闖民居，市民看到身長8米的蟒蛇，是先報警處理，還是自行捕捉，食指大動時用以果腹？前日（5日），一名外籍報案人在看過網上片段後，擔心片段內被男子用力捕捉的一條緬甸蟒，故向長洲警署報案。警方調查後，拘捕一名53歲，外號「馬神」的男子涉嫌「殘酷對待動物」。警方在其住所撿獲懷疑蟒蛇屍體。 據悉，「馬神」懷疑在捕捉緬甸蟒後，將其煮食並與友人享用。但緬甸蟒是全港唯一一種受保護的蛇，亦是屬《野生動物保護條例》附表2中列明的受保護野生動物。香港兩棲及爬蟲協會教育主任朱喬珺指，香港所見的蟒蛇多為緬甸蟒，而且是全港體型最大的蛇，如任何人在無申請許可證的情況下管有緬甸蟒，即屬違法。

黃衫男子懷疑為被捕男子「馬神」，現時他獲准保釋候查，並須於7月上旬向警方報到。（讀者提供） 涉案男子「馬神」為裝修工人 素喜賭馬食蛇 香港01記者今（7日）到長洲了解事件，疑犯「馬神」因其賭博習慣而得名，從事裝修業，為「三行」工人。平日會將其寵物唐狗「東芝」置於單車尾板並四處遊走，可謂形影不離。「馬會啲人唔俾面佢都會俾面佢隻狗㗎！」有長洲居民表示，「馬神」經常出入馬會，將母狗放於馬會外便入內投注，亦不時會在附近的海邊茶餐廳見到他。今日並非投注日，馬會亦未見其身影。據悉，他捕捉緬甸蟒的地點是一間售賣貝殼類紀念品的店舖，鄰近有一家海鮮店及釣魚用品店，惟所有店舖的負責人亦指，與「馬神」只有幾面之緣，認識不深。有街坊指，「馬神」愛好食蛇，懷疑涉案的蟒蛇棲身於公眾碼頭旁某海鮮店附近的蛇洞，平日偶有出現。

緬甸蟒為全港唯一受保護蛇類 市民捕捉或管有即屬違法

食用蛇羹，是否隨即干犯香港法例？專家指出，「馬神」在短片捕捉的蟒蛇為緬甸蟒，是全港唯一一種受《野生動物保護條例》附表2中列明保護的受保護蛇類，故他除了在大力捕捉蟒蛇期間觸犯《防止殘酷對待動物條例》，亦可能因為管有、狩獵及故意干擾，觸犯《野生動物保護條例》，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及入獄1年。

香港兩棲及爬蟲協會教育主任朱喬珺指，任何人管有緬甸蟒均須配備許可證，否則即屬違法。緬甸蟒機動性強，能夠游泳，所以市民可於本港許多地方看到他們，而且多數於日間比較活躍。緬甸蟒的獵物有小型雀鳥和哺乳類動物，偶爾亦會捕獵牛隻和狗隻。成年緬甸蟒身長6至8米，斑紋為啡色，體型為全港蛇類中最大。

「馬神」當日捕蛇的貝殼紀念品店。（黃偉民攝）

緬甸蟒無毒性 惟不建議自行驅趕

朱喬珺表示，緬甸蟒無毒性，除非受到威脅，否則不會主動傷人。她建議如果市民在郊外遇上緬甸蟒，可以保持距離，行過即可。但若在市區發現，則可報警，讓警方安排捕蛇專家到場處理，市民不應自行驅趕，令蟒蛇受驚嚇後意外傷人。漁農自然護理署亦呼籲，市民遇到蛇，可聯絡附近警署，或致電 999 要求協助。警方會將捕獲的蛇送往嘉道理農場暨植物園作健康檢查。受傷的蛇會接受治療及護理；而健康狀況良好或已康復的原生蛇類（包括蟒蛇），會由嘉道理農場暨植物園放歸遠離民居的郊野地點。