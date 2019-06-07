【汽油彈掟警車】前傳：CCTV追蹤揭曾踩線　北角截獲可疑車拘一人

狂徒警總外向衝鋒車擲汽油彈案，警方翻查CCTV，發現涉案黑色平治私家車於行兇前曾經踩線，並發現兇徒於衝鋒車到場前正打算持汽油彈步向警總，後來發現衝鋒車後即時後退及轉身將汽油彈擲向衝鋒車，O記將接手調查案件。警方下午於英皇道截獲懷疑涉案黑色私家車，並拘捕一人，現正封鎖現場調查。

警方下午於英皇道尋獲一可疑黑色私家車。

大批警員事後在現場調查。 （賴南秋攝）

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CCTV揭兇徒曾踩線 黑衣男持汽油彈急步向警總

灣仔警察總部外今（7日）晨3時許發生衝鋒車被擲汽油彈案，警方正追緝行兇後逃去黑衣男及其黑色平治。據了解，警方翻查現場閉路電視重組經過，涉事私家車當時駛到上址近紅綠燈位置停下，黑衣男手持汽油彈下車步向警總，步速明顯加快，惟此時衝鋒車於駱克道駛出軍器廠街，黑衣男發現衝鋒車欲往後退，衝鋒車此時停下亮警號燈，警員欲下車處理，男子即將手上已燃點的汽油彈擲向衝鋒車，冒出火球燒毀左車身、車底及路面。衝鋒車駛前停下後，警員再欲下車處理時，黑衣男上車由告士打道天橋離開現場。另外警方於早前的紀錄發現涉事私家車於行兇前曾到過現場踩線，但私家車車牌被遮蔽，警方正翻查較早前的紀錄及擴大搜查範圍。

衝鋒車剛完成墮海案 警員全身濕透

警方港島總區重案組警司羅國凱交代案情時指，暫時未有證據顯示涉事的黑色平治私家車於上址刻意等待警車出現，亦沒有證據顯示男子欲將玻璃樽投向警察總部，但相信擲玻璃樽行為是針對衝鋒車。另外，羅國凱指遇襲衝鋒車上有四名警員，於事前剛完成一宗墮海事件，有警員全身濕透，其後於巡邏完畢準備返回總部。被問到為何警員於事發後未有即時追捕，羅指事件發生於電光火石一刻，警員未知有否其他爆炸品而需作了解，另外衝鋒車駛過著火位置，會否對車輛造成損毀及是否適宜駕駛，令警員當時先處理其他事宜。案件先由港島總區重案組調查，據悉將由有組織罪案及三合會調查科接手調查。

墮海事主及時獲救，能自行步入醫院接受治理。（賴南秋攝）

於今晨1時許灣仔海旁發生一宗墮海案，一名32歲姓林男子於告士打道對開海面墮海，警員到場將男子救起，男子其後被送院治理，事件列發現懷疑精神紊亂人士及有人墮海。翻查資料，衝鋒車上會有至少四名警員，其中包括車長、衝鋒車主管（職階多為沙展），一名軍裝警員和一名便衣警員，衝鋒隊隊員需於警隊至少兩年經驗，並曾於機動部隊受訓。

犯罪學家：行兇者有仇警心理 非針對衝鋒車

城大犯罪心理學家黎定基認為，事件顯示行兇者對警方有復仇或挑戰警方權威的心理，有可能是認為警方於處理事件上有不公，但實際動機、是出於個人或背後有集團操控則需要警方拘人後再調查。黎相信兇徒早有部署，事先遮蔽車牌隱藏身分，及於上址停車等候，但認為兇徒並非針對該輛衝鋒車，只是剛好行兇時見到衝鋒車駛出。而於事發後下午再發生另一宗跑馬地警署中汽油彈案，有機會是兇徒欲向警方再度施壓而再犯案。