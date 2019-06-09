【逃犯條例】長沙灣三旅遊巴義載上街　八旬老夫婦堅持遊行反修例

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》今日遊行，多區組織早前表明發起義載，協助區內市民到維園集合及參加遊行。民協中午約1時，在深水埗準備好三輛旅遊巴，其中兩輛由海麗邨開出，另一朝則由幸福邨開出，義載居民到灣仔。民協譚國僑表示，居民反應熱烈，人數逼爆兩輛旅遊巴。

海盈邨居民蘇先生今日會帶同3歲兒子上街。 （鄧詠中攝） 居於海麗邨十多年、70歲的周太與80歲的丈夫手持枴杖、水及帽等物資，一同參加遊行，二人表示，這是他們首次乘坐旅遊巴參與遊行，坦言希望更多朋友能參加集會發聲，反對修訂《逃犯條例》。周太指自己並無報名乘坐旅遊巴，今早得悉安排後，遂到車站等候，她指與丈夫非首次上街遊行，過往亦曾參與六四集會、七一遊行聲援民運，呼籲「市民要齊心」。另一名居於海盈邨的居民蘇先生帶同3歲兒子上街，另一個兒子僅數個月大，並不方便帶同上街，他表示反對修例是因為該條條例影響全港市民，「（兒子）咁細個，識就未必識，帶佢行吓，等佢有啲認識」。蘇先生指自己從網上得知區內今日提供義載服務，惟並不知道需要報名，遂到車站等候，如旅遊巴滿載，便會自己乘車出發。