一文盡覽逃犯條例夜戰　催淚彈流血衝突關鍵：政府堅持恢復二讀

2019年6月9日，晚上11時59分。約500名遊行人士，坐在政府總部外不肯離去。這個和平示威，昨晚雖爆發零星衝突，亦有胡椒噴霧及黃旗出動過。但一分鐘後，和平示威卻突然變成非法集會，只因警方的「不反對通知書」，於6月10日凌晨零時逾期。 民陣於晚上10時宣佈遊行結束，並指遊行有多達103萬破紀錄的人數出席，而警方則稱高峰期只得24萬人。上街人數眾多、塞爆港島，但政府卻於晚上11時07分發聲明，指「今日參加遊行的人數雖然很多，卻大致上和平有序......《條例草案》將於六月十二日在立法會恢復二讀辯論。」或許，此刻成了流血事件的觸發點。

6月10日凌晨時份，原本和平的遊行，演變成警民衝突。立法會外、政府總部外、龍和道、中環海濱長廊，統統變成「戰場」。有示威者在立法會外拆鐵馬、掟鐵馬進攻，警方則發射催淚彈、胡椒噴霧及警棍盾牌反擊。過程中有示威者、警察及在場採訪的記者受傷。

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警方集結警力後，逐步反擊，將人群驅趕到龍和道及中環摩天輪對開，示威者將計就計，一度佔領龍和道，並將垃圾桶等扔落行車隧道做路障。然而人群散亂，警方很快將龍和道奪回。

與此同時，另一批示威者則衝出告士打道近入境事務大樓，盤據來回線，交通一度癱瘓。警民雙方一度對峙，民眾曾將垃圾箱、巴士站牌等作防線，警員則上齊防暴裝備，包括防暴槍、長警棍及盾牌等。

俗稱「速龍小隊」的警方特別戰術小隊，於凌晨時份全程東西亂竄，在各個「戰場」上增援防暴警員。外面雖亂，但原本的主戰場政府總部，在門外靜坐的香港眾志成員，均成甕中之鱉，被警員逐一抬走。

大約於凌晨3時許，警方在人數及武力壓制優勢下，成功重開告士打道來回線；佔領馬路的示威者被「迫埋牆角」，在灣仔舊警署對開被警方制服，全部人需蹲在地上，有部份人則雙手舉高過頭，表示無攜武器。期間有數名示威者受傷及不適，當中一名男示威者更昏迷倒臥地上，毫無反應，數名警員隨即上前為事主騰出空間，為事主脫去上衣散熱及餵水，待救護員到場急救。亦有女示威者不適，要由持長槍女警陪同送院。

警民衝突暫告一段落，「戰爭」歷時約3小時，大部份市民被驅散。部份被「迫埋牆角」的示威者，則由警員即場拍攝及搜身，經查核並非通緝犯及無違禁品後，登記身份證即予以放行，但警方保留追究權。

現場消息稱，警方在灣仔舊警署外大約搜查過300人，拘捕了當中一名女子，涉嫌「外出時沒有攜帶身份證」。

防暴警員身上有武器、有盾牌，傳媒記者手上卻只有相機、攝影機、電話和筆。防護裝備只有頭盔，和一件用以識別身份的反光衣，並不防割、亦不防打。在採訪過程中，大部份示威者均對記者友好，少部份戴口罩人士，亦只是要求記者不要拍攝樣貌，並無動手。然而，在清場過程中，部份記者卻受到部份警員不禮貌對待，甚至推撞，身體險受傷，器材亦受損。受事件影響的記者揚言，會向警方投訴。