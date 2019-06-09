【逃犯條例】政府回應：遊行人數多　大致和平有序　周三續二讀

反《逃犯條例》修訂遊行群情洶湧，至晚上接近10時，龍尾才到達終點。民陣公佈有103萬人參加遊行，創回歸後的歷史新高，而警方則指有24萬人參與，亦是創2003年七一遊行後的新高。 政府終於在深夜11時07分發出聲明，稱今日參加遊行的人數雖然很多，卻大致上和平有序，又指法案將於本周三在立法會恢復二讀辯論，意味不會撤回。

政府終於深夜11時07分發聲明，稱今日參加遊行的人數雖然很多，卻大致上和平有序。（洪嘉徽攝）

聲明指，政府留意到除了一些阻塞交通情況外，今日參加遊行的人數雖然很多，卻大致上和平有序。一如以往，警察在此公眾活動舉行之前和期間提供了所需協助，並對違法者採取果斷行動，又指作為一個自由、開放和多元的社會，政府認同並尊重市民對廣泛議題有不同的意見，指今日的遊行正正是香港市民在《基本法》和《香港人權法案條例》所賦予的權利範圍內行使言論自由的一個例子。

聲明表示，政府已多次詳細解釋提出《條例草案》原因，「根據過去數星期的經驗，相關官員的親身解說有助消除這些誤解」，因此政府會繼續接觸各方及聆聽，透過冷靜和理性的討論，釋除這些疑慮。

聲明稱，《條例草案》是因應在台灣發生的謀殺香港人的殺人案而提出的，事件凸顯現時在處理刑事事宜相互法律協助和移交逃犯制度方面的缺陷。如果不盡快處理這些缺陷，香港將繼續成為罪犯的匿藏之地，令香港市民的安全受到威脅，亦漠視政府在打擊跨境和跨國犯罪方面的國際責任。

聲明指，政府在過去4個月細心聆聽了不同意見，並就多項建議作出正面回應，政府亦因此分別在提交《條例草案》前後提出兩次修訂。有關修訂增加了額外保障，受各持份者歡迎並有效釋除早前提出的大部分疑慮。特首不能繞過法庭向包括內地在內的任何請求方移交逃犯，政府的建議因此是嚴格建基於法治，呼籲立法會以平和、理性及尊重的態度去審議《條例草案》，以確保香港繼續是一個適合居住及營商的安全城市。