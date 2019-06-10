【酒店自殺】本地漢疑受感情問題困擾　金鐘酒店闢室上吊輕生

今（10日）午3時許，金鐘港麗酒店房間發生自殺案，一名本地房客，疑因感情問題自縊輕生。

事件中死者為一名本地31歲姓關男子。今日下午3時許，該酒店一名姓黃職員，因關姓男房客未有按時向酒店退房，於是前往他所租住的房間拍門了解。惟拍門多時未見有人回應，職員於是以後備鎖匙入內。職員進入房間後，發現死者於房內以尼龍繩上吊，於是報警求助。警方到場調查，並由消防員將男事主從繩索上解下，交救護員檢查後，證實事主已經死亡。警方現場調查，未有發現遺書，初步相信死因沒有可疑。警方將案件列屍體發現處理，死者死因有待驗屍確定。據悉死者早前受感情問題困擾。

事發地點港麗酒店發言人回覆記者查詢時證實輕生事件，指出於對個人隱私的保護無法提供更多細節信息，並向死者的親友表示誠摯哀悼。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626