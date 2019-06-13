【逃犯條例】暫停金鐘牌照事務處服務　市民「摸門釘」感安排混亂

運輸署宣布，由於金鐘的情況，香港牌照事務處需暫停所有簽發牌照／許可證等服務，直至另行通知。市民可前往九龍、觀塘及沙田的牌照事務處辦理車輛牌照、駕駛執照及遞交特惠資助申請。亦可將有關申請放入各辦事處的投遞箱或以郵寄方式遞交申請。

羅先生對安排感到十分混亂。（鄧栢良攝） 在金鐘牌照事務處門外，有市民「摸門釘」。羅先生於七月中到外地旅行，故預約今天申辦整國際牌照，對辦事處暫停服務一事，感到安排十分混亂。羅解釋申領國際車牌需時十多天，在網上預約後會收到電郵確認，通知預約成功，反問運輸處不用電郵通知預約者今日暫停服務。又指可能來不及申領國際車牌，「係咪可以叫政府賠錢俾我？」。「雖然成個地鐵站關咗，但都要了解市民需要」，雖然關閉港鐵金鐘站，不代表辦事處亦要暫停服務。

運輸署宣布，由於金鐘的情況，該署的香港牌照事務處需暫停所有簽發牌照／許可證等服務，直至另行通知。市民可前往九龍、觀塘及沙田的牌照事務處辦理車輛牌照、駕駛執照及遞交特惠資助申請。亦可將有關申請放入各辦事處的投遞箱或以郵寄方式遞交申請。