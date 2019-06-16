【逃犯條例】片段顯示事主攀出棚架　消防拉回不果　市民獻花悼念

一名35歲男子於太古廣場危站，抗議要求政府撤回逃犯條例修訂，事隔5小時後男子於晚上突然墮下身亡。於事發5小時間，男子曾除下外套並坐下休息，但不願與警方談判專家多談，至晚上9時許男子突然攀出棚架危站並雙手抱住棚架，其後一名消防員撲前嘗試將事主拉回，另外三消防上前協助惟仍不果，並將男子上衣拉脫，男子後來墮下地面重傷，被送院搶救後證實不治。意外後晚上有市民於現場放置花朵、汽水，及留字條向死者悼念。

男子下午於太古廣場外危站。（王譯揚攝）

事發下午近4時半，身穿黃衣外套的男事主於金鐘道88號太古廣場正進行維修的停車場平台危站，黃衣寫有抗議字句，其旁邊棚架上掛起「反送中No Extradition To China」的橫額，消防員於金鐘道西行路面開氣墊戒備，警方談判專家出動到場。男子起初背對馬路方向，立法會議員鄺俊宇到場以揚聲器勸籲事主，亦有多名市民到場欲支援及唱聖歌。

事主脫下黃衣休息 談判專家曾上前溝通​

至晚上雙方仍僵持不下，近8時半男事主脫下黃衣於平台位置休息，持盾警及帶同繩索的消防員於樓上戒備。現場消息指男事主當時手持鎅刀，談判專家曾上前與男事主溝通，但男事主不願多談，警員過程中有遞水給男子。當時在場戒備的救護車於近萬豪酒店正門平台外戒備。

男事主晚上突然爬出棚架危站。（王譯揚攝）

警方指晚上9時08分，身穿黑衣上衣的男事主突然往外爬出，男子攀於棚架外並用雙手抱住棚架，有網上片段拍得，當時一名消防員突然撲前，嘗試將男子拉回，惟男子反抗並開始墮下，另外三名消防員上前協力，惟僅將男事主上衣拉脫，男事主墮於氣墊約一個身位旁的地面。消防員為男子進行心外壓搶救，有在場市民高叫男事主「撐住呀！」，在場協助的鄺俊宇亦激動痛哭。男事主被送上救護車送院搶救，惟其後於9時34分證實不治。

死者35歲姓梁，警方於現場檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑，案件列作自殺。鄺俊宇、灣仔區議員楊雪盈及多名死者朋友到醫院了解事件。晚上12時許，前立法會議員何秀蘭與多名教友一同到醫院了解事件。意外後晚上有市民於現場放置花朵、汽水等向死者悼念，及留字條指「戰友一路好走RIP 願你在天國得到天的擁抱」，亦有市民親自到場，期間傷心擁抱。

鄺俊宇、灣仔區議員楊雪盈及多名死者朋友正於醫院了解事件。

過去本港亦曾發生事主高處墮下，不中救生氣墊而不幸喪命案件，2015年1月一名持雙程證57歲內地漢，因金錢問題於石硤尾南山邨一頂層走廊危坐，消防員當時因樓下地面有石柱、燈柱和路牌等阻隔，只能於距離大廈約10米外開救生氣墊戒備，其後又按男子位置改變，將氣墊移至大廈另一邊，惟於近6小時後男子鬆手墮下，跌於救生氣墊旁邊，重傷送院後不治。

2017年5月紅磡邨紅曜樓一名74歲老婦，爬出寓所窗外的冷氣機頂位置危坐，消防在地下位置張開救生氣墊，惟未及與老婦對話，老婦已從高處躍下，跌落距離救生氣墊對開約3米位置的地面重傷，送院後不治。去年6月一名16歲青年因被警方追緝，於牛頭角彩盈邨盈順樓單位外危坐，其後於被勸服返回時，疑不慎墮下，跌落地面氣墊旁欄杆後墮地，重傷不治。