【逃犯條例】反修例黃衣男太古廣場危站五小時墮地　送院不治

下午4時半，一名男子於金鐘道太古廣場平台危站，他身穿黃衣外套，掛起「反送中No Extradition To China」的橫額，上面亦寫有「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」的訴求標語。近9時許，男子突然往外爬出棚架，其間4名消防員嘗試將男子拉回不果，男子上衣被拉脫後突然墮下，他被送往律敦治醫院搶救後證實不治。

男子倒臥地上，消防員正為男子進行心外壓。（王譯揚攝）

該名黃衣人危站超過一小時，立法會議員鄺俊宇到場，希望與對方對話。（王譯揚攝）

黃衣人在太古廣場高處危站，並掛上「反送中」的抗議橫額。（陳浩然攝）

特首林鄭月娥剛宣布暫緩《逃犯條例》修例工作，收回二讀預告，隨即便有人在6月12日爆發激烈衝突的金鐘太古廣場危站，其身旁掛有一幅寫著「反送中」的橫額。今日（15日）下午4時半，一名男子於金鐘道88號太古廣場正進行維修的停車場平台危站，他身穿黃衣外套，寫有抗議字句，其旁邊棚架上掛起「反送中No Extradition To China」的橫額，上面亦寫有「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」的訴求標語。警方封鎖金鐘道西行兩條行車線以處理事件，而消防亦到場在金鐘道地面開氣墊戒備。

至下午該名黃衣人仍未返回安全位置，背向馬路站著，立法會議員鄺俊宇聞訊趕至了解，並於對面馬路用揚聲器呼籲黃衣人轉身，希望與黃衣人對話。另外有數名市民於現場唱起《Sing hallelujah to the Lord》詩歌，現場消息指，警方談判專家亦已到場。至晚上8時半，該名男子脫下黃衣，在平台位置坐下休息，持盾警及帶同繩索的消防員於樓上戒備。現場消息指，男子手持一把鎅刀，談判專家曾上前與男子溝通但男子不願多談，警員過程中有遞水給男子。

至近9時許，男子突然往外爬出棚架，其間4名消防員嘗試將男子拉回不果，男子上衣被拉脫後突然墮下，其後倒臥地上，消防員正為男子進行心外壓搶救，有在場市民高叫男子「撐住呀！」，男子被送上救護車搶救。鄺俊宇於現場激動痛哭。惟男子被送往律敦治醫院搶救後證實不治。

警員及消防員於樓上戒備。（王譯揚攝）

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