【逃犯條例】41人求助　多有自殺傾向　杜永政﹕盡早接受創傷治療

逃犯條例修訂草案引起社會激烈辯論，百萬人上街大遊行、警民衝突、警武力驅散示威者的情況不斷發生，至昨晚（15日）反修例人士梁凌杰在太古廣場墮樓亡。社會彌漫負面情緒，有市民崩潰痛哭，國際心理救援組織災後心理輔導協會前日開設「救心熱線」，協助被逃犯條例困擾的市民，短短兩日已接獲至少41個求助個案，多人有自殺傾向，更有人在自殺期間求助。總幹事杜永政形容情況好嚴重，呼籲如果連續三日或以上情緒受今次事件困擾的市民，盡快向對創傷心理治療有臨床經驗的人士求助。

國際心理救援組織災後心理輔導協會從前日（14日）晚上6時起開設「救心熱線 51815501」，為受事件影響的市民提供心理支援服務。總幹事杜永政指出，熱線開設後，截至下午1時已接獲41宗求助。昨日接獲15個求助電話，當中8人情況嚴重，7人中度。而昨晚太古廣場發生墮樓事件後，熱線在結束服務後收到大量求助的留言及訊息，今日合共已接獲26人有情緒困擾，有人在自殺其間致電求助，亦有人從外國如英國、澳洲等地求助，「佢哋每晚瞓唔著，睇住香港嘅電視、報紙。」亦有父母因擔心子女的未來而不安。求助者的情緒主要是對逃犯條例修訂感擔心、憤怒及心痛。

他續指，黃衣人危站時，已有4至5個電話求助，希望協會亦派出危機干預專家、談判專家等到場協助，可惜人員到場前他已墮樓。他又指，據悉現場有兩極立場的人發生爭執，有人說出一些涼薄的說話，批評危企者阻街，另一批人則希望危企者平安返回安全位置，雙方爆發激烈爭執。這種舉動無阻解決問題，杜建議香港人應裝備自已，學習創傷心理輔導等技巧，除了在遇到尋死情況時可幫忙，也可自我審視個人情緒問題，政府亦應多撥資源助港人學習，「香港基建係重要，但香港嘅快樂指數係最低，人均壽命又好高，咁長命但唔開心。」

杜永政表示，市民如果連續三日或以上，在平靜下來時，情緒受逃犯條例有關情況困擾，即需要向對創傷心理治療有臨床經驗的人士求助。(資料圖片)

他提醒，市民如果連續三日或以上，在平靜下來時，情緒受逃犯條例有關情況困擾，即需要向對創傷心理治療有臨床經驗的人士求助。其協會接獲求助個案後，會提供「眼動療法（EMDR）」的情緒治療技法，接受治療者會注射不斷左右移動的光點，故意思考困擾情緒的問題，很快便可以自行想出正面處理問題的方案，可避免輔導員與對方政治立場不同的問題。

國際心理救援組織災後心理輔導協會（PCCN）開設「救心熱線 51815501」，按聯合國緊急下之心理指南（IASC），10分鐘內為受助者評估心理狀況，再以50分鐘進行快速治療，處理市民的情緒需要。熱線費用全免，周一至日由早上10時至晚上10時提供服務，暫定會開放至7月31日。