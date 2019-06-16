【逃犯條例】遊行甫開始警開軒尼詩道全線　大批市民鵝頸橋等插隊

民陣發起今日遊行，要求政府撤回《逃犯條例》修訂草案，大批市民響應號召，下午2時許，灣仔一帶已出現人潮。遊行時間原定下午3時出發，惟因人潮眾多，民陣提早在下午2時35分開始遊行；警方原定安排西行全線，以及怡和街、軒尼詩道及金鐘道的東西行電車路，讓遊行人士前進，惟今日遊行甫開始，警方已即時將銅鑼灣SOGO對出的東西行線全開，以疏導人潮。

警方於6月9日的遊行，下午約5時才將SOGO對出東西行線全開。 （香港01記者攝）

大批市民響應民陣發起的要求政府撤回《逃犯條例》修訂草案遊行，中午時分，各區港鐵站陸續出現人潮，遊行人士亦於2時許擠滿維園草地，民陣遂提早於2時35分出發遊行，警方原定安排西行全線，以及怡和街、軒尼詩道及金鐘道的東西行電車路，讓遊行人士前進，惟今日遊行甫開始，警方已即時將銅鑼灣SOGO對出的東西行線全開，以疏導人潮。遊行人士沿途亦大叫口號：「林鄭下台，學生沒有暴動，反送中，撤回惡法，釋放被捕人士，追究開槍責任，孩子不是暴徒」，由於西行線並無鐵欄，不少原站在行人路的黑色人相繼加入隊伍。對比上周日（9日）的遊行，警方於下午約5時才全開東西行線，提早約三個小時疏導人潮，惟暫時現場警力與上周日的相若，較多警察集中在黃金廣場路口位，暫未見有防暴警察出場。

此外，由於參與遊行人士眾多，大批市民在鵝頸橋位置等候插隊，兩邊行人路均站滿人，當警員經過時，現場出現喝倒采聲音。