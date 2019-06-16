【逃犯條例】不滿濫用武力　遊行人士舉「問責槍擊」標語指罵警員

特首林鄭月娥昨日（15日）宣佈暫緩逃犯條例修訂，民陣今午發起遊行，要求政府撤回逃犯條例，遊行人龍由原定軒尼詩道，擴展至告士打道、駱克道及謝斐道四街全封。遊行隊伍中除了表達撤回逃犯條例的訴求，亦控訴警方於日前示威衝突中過分使用武力，有遊行人士向駐守警員指罵及高舉標點表達不滿。

民陣發起反修例遊行，黑衣人潮佔滿軒尼詩道。（余睿菁攝）

民陣發起反修例遊行，遊行隊伍由維園出發前往金鐘政府總部。遊行隊伍中，有人士高舉針對控訴警方執法及濫用暴力的標語，包括「問責槍擊」、「不要開槍，我們是香港市民」、「追究警察暴行」等。而逼出告士打道的遊行人士，沿途亦向駐守警員大叫「黑警」及「醫院拉人可恥」等。

警總圍封 遊行人士指罵要求道歉

於灣仔警察總部外一段軍器廠街，遊行期間以鐵馬圍封，身穿螢光背心的軍裝警員一字排開列陣，有遊行人士經過警總時，向駐守警員高叫「道歉！」，有人向警員展示於佔中期間，涉毆打市民被判入獄的前警司朱經緯及七警案的標語，但氣氛平靜，警員亦無任何回應。

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警方採取低調態度 籲前線忍讓

據了解，警務處行動處處長蕭澤頤向同袍發內部通知，指因應修訂案暫緩，遊行人士或會將目標轉移到警員上，提醒前線同事維持3至4人巡邏，如遭挑釁上級需到場協助。另外據悉警方於維持秩序時會採取低調的態度，並告知前線同事或會成為市民指罵對象，應盡量忍讓。