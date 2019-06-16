【逃犯條例】八旬夫婦拄拐杖遊行　痛心612衝突　盼為年輕人發聲

特首林鄭月娥昨日（15日）宣布「暫緩」修例，民陣今日再發起遊行，要求政府撤回修例。 七旬婆婆姚太今日拄着拐杖，與85歲丈夫一同到場參與遊行。姚太說，自己雙腿不好，即使上次民陣6月9日遊行亦未能走畢全程，但仍然期盼今日雙腿「爭氣」，站出來為一眾年輕人發聲 ：「仲有一點力氣我地都要爭取⋯⋯自己辛苦唔緊要！每樣嘢都有代價！」

姚太現年已78歲，步行都要靠拐杖借力。她笑言，在一眾「老友記」朋友中，只有她和85歲的丈夫願意走出來，為一眾年輕人發聲：「我地幾廿歲人已經唔怕（逃犯條例）！難為我地啲子子孫孫！慘啦！」

七旬婆婆今日手持拐杖，與85歲丈夫一同到場參與遊行。（王潔恩攝）

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漂泊多年落地生根 憂再失自由

姚太指出， 她15歲時一家曾由柬埔寨搬到內地。她說，當時內地情況惡劣，人民不單喪失自由，每日更無飽飯，甚至每日「餓死人」，故六年後一家決定來港生活。不過她笑言，自己一生漂泊多年，雖然已定居在香港多年，但如今又要再擔心喪失自由。

她解釋，現時本港的政治環境與內地越來越相似，又稱若成功修例，本港將會變得可怕：「話就話一國兩制，但只係呃你地，越嚟越唔似香港啦⋯⋯一個人無自由，死咗仲好！」

姚太表示自己也是103萬人的一份子。（王潔恩攝）

曾是103萬人遊行一份子

民陣於上周日（9日）曾發起的遊行，姚太說，當日她亦是103萬人的一份子。基於當日的封路措施，她要由炮台山步行至維園，非常艱鉅：「行到維園隻腳都無力，但辛苦都要繼續！」

她說，遊行路上甚少見到長者，當日沿路獲得其他人舉起姆指「讚好」，但她卻非常漸愧。她說，當日由於雙腿不好，其實自己無法走畢全程，步行至灣仔已要停下休息，最後回家時，已是晚上八時。

「仲有一點力氣我地都要爭取！」

直至周三（12日），立法會附近爆發警民衝突，她亦只能在坐在電視前默默觀看：「我無膽去，隻腳跑唔快，我去到都好想去！好心痛⋯⋯同北京六四差唔多一樣⋯⋯雖然佢地唔係我個仔，但我見到都好心痛。」

她希望，今天的雙腿能「爭氣」走畢全程，為一眾年輕人打氣加油，令政府撤回修例，「仲有一點力氣我地都要爭取⋯⋯自己辛苦唔緊要！每樣野都有代價！」