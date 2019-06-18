【選民登記】選舉事務處澄清無人因換新身份證失選民資格

區議會選舉將於11月24日舉行，未登記的人士可於7月2日或之前登記成為選民，而2019年的正式選民登記冊將於9月發表。近日，網上流傳有更換了新智能身份證的市民，換證後發現被取消選民資格，令不少市民擔心是否被取消選民資格。選舉事務處發新聞稿澄清指，並沒有選民因換領新智能身份證而失去選民登記身分，而選舉事務處亦絕對不會單方面取消已登記選民的登記身分。

區議會選舉將於11月24日舉行。（資料圖片）

選舉事務處稱，於2018年12月27日至2019年5月31日期間，共有約28萬名選民在更換新智能身份證時，授權入境事務處將其填報的資料轉交予選舉事務處作修訂選民登記册的用途。現時選舉事務處正全面核對由入境事務處轉交的資料， 截至昨日(17日)為主，選舉事務處已完成核對約2萬名選民的資料，並發現當中有約一成選民的住址資料需要更新。選舉事務處表示，會以不同的途徑聯絡有關選民，包括以信件、電話或電郵等方式，以查核及更新該選民於選民登記册的登記資料。

選舉事務處：絕對不會單方面取消已登記選民

選舉事務處稱，絕對不會單方面取消已登記選民的登記身分。選舉事務處呼籲選民在收到選舉事務處的信件要求更新住址資料時，應按信件的指示早日回覆及提供所需文件。

而臨時選民登記冊及取消登記名單將於8月1日至25日發表，選民在這期間仍處理更改登記住址的要求，成功申報的選民可更新9月份正式選民登記冊內的資料作今年區議會選舉之用。但即使未及更新住址，受影響的選民仍可於原有地址所屬的選區投票。