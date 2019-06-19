【夫婦墮樓】家人悲傷認屍　精神科醫生：或屬「憐憫殺人」

馬鞍山昨發生夫婦墮樓雙亡慘劇，警方調查發現，女死者死前遭勒頸，兩人從涉事單位的廚房位置墮下。據了解，男死者5年前患上情緒病，曾因找不到工作而服藥企圖自殺。兩人育有三女一子。家人今早前往富山殮房認屍，神情哀傷。

三名家屬前往認屍。（梁銘康攝）

當區區議員招文亮稱，之前未曾收過投訴涉事家庭有爭吵，亦沒有收過兩名死者的求助。招文亮指，事件過後，社署有聯絡過他，如果有居民因事件而出現情緒問題需要輔助，可聯絡社署社工跟進。

街坊林太住在涉事單位對落一層，她稱，昨午一時許，在家中聽到樓上傳來「嘭」一聲巨響，其後亦有零星的牆聲，以為樓上單位裝修，所以沒有理會。之後林太一直留在家中，但沒有聽到其他聲音，亦沒有聽到樓上涉事單位有傳來爭吵聲音。

警方表示，女死者頸部有勒痕，相信人為造成，亦有窒息徵象。單位內廚房窗花被打開，有一張木凳放於洗手盆旁，相信兩人均由該處墮下，警方將案件列作「謀殺及自殺」處理。

香港01就事件，正向社署查詢。

精神科醫生：或屬「憐憫殺人」

精神健康基金會副主席丁錫全稱，該事件或屬「憐憫殺人」，個案中的男死者患有情緒病，他或有負面情緒想尋死，但他又擔心自己離世會令太太感到難過、傷心，亦無人可代替自己照顧太太，於是想歪了而用繩子勒妻。丁醫生稱，此類個案是非常傷感的個案，男死者沒有考慮到會為子女帶來更大的傷害。

消息指，61歲的男死者約5年前患上情緒病，曾因找不到工作而食30粒安眠藥尋死，被妻子及時發現，救回一命。丁錫全稱，港人會因生活壓力、工作轉變、失業及感情等而令自己精神健康出現問題，從而患上情緒病，出現負面思想、對事情失去興趣、提不起勁等情況，抑鬱症的患者中，有15%出現自殺的風險。

昨午馬鞍山錦泰苑錦麗閣一對夫婦墮樓亡。（陳永武攝）

男性情緒病患者較少求醫

丁醫生表示，以往會覺得女性較易患上情緒病，但其實男性患上情緒病的風險也很高，且不易察覺。因為男性作為一個家庭的經濟支柱，遇到工作上的挫折、生活上的不如意時，為免家人擔心，較少會表露自己的負面情緒，多數一人承擔。丁醫生稱，男性若患上情緒病較諱疾忌醫，少向外界求助，而男性的自殺的風險亦較高。以2017年為例， 916宗自殺身亡個案當中有569人為男性，佔62.12%，女性則有347宗。丁醫生稱，若發現家人有情緒病，應向醫生求助。

宏恩基督教學院心理學系主任教授陳俊雄則稱，若發現家人有情緒病，而家人有向醫生求診，要確保家人有按時服藥。陳教授強調，跟進工作亦很重要，當發現其情緒有異時，如說晦氣說話、情緒低落，應向社工或精神科醫生求助，讓他們跟進個案。