【速龍小隊】無編號新制服靠背心掛章辨分隊　SDU身份需隱藏？

昨日有立法會議員質詢上周三（12日）金鐘警民衝突事件中，警方「速龍小隊」制服中未展示編號，難作投訴。據了解，速龍小隊原有制服中肩膊位置設有掛扣位置，供警員掛上展示其職級及警員編號的肩章，惟新制服肩膊位未有掛扣，本月衝突現場中則有警員於背心上掛上「肩章」以便識分職級，而背心右邊掛有藍色正方型的號碼肩章如2-1、2-2等，該肩章則用作供警方內部辨認執行任務時警員的分隊；另外，部份「速龍小隊」為飛虎隊成員，其身份一直有需要保密。 翻查資料，本月9號的遊行中，雖然速龍小隊成員已換新制服，肩膀冇掛扣，但實際上成員仍可於背心上懸掛有職級及警員編號的肩章。 此外，警方於衝突現場曾出動俗稱「橙槍」的發射器，據了解，警方因應2016年旺角騷亂中，有示威者以磚頭投擲攻擊警方，因此警方及後引入該款長槍，作發射布袋彈及橡膠子彈。

新制服中未有預留掛肩張位置，背心位置則可掛職級的肩章、以及供內部分辨警員分隊的苛號碼張。（資料圖片） 新制服未留掛肩章位 號碼肩章供內部辦分隊 據了解，「速龍小隊」原有制服中，肩膊位置設有掛扣位置，供警員掛上展示其職級及警員編號的肩章，惟本月的衝突中，可見速龍小隊已換上新制服。新制服的肩膊位設計未如舊制服中設立掛扣，因此未有掛上肩章。另外，速龍小隊於執行任務期間需穿上的戰術背心，用以掛上不同裝備，如通訊裝備、急救用品等，背心上又有多個魔術貼，本月衝突現場中，則有警員於背心上掛上「肩章」以便識分職級。 記者翻查資料，本月9號的遊行中，雖然速龍小隊已換上新制服，但成員仍可於背心上懸掛有職級及警員編號的肩章。 另外，衝突當日現場中可見，部份「速龍小隊」成員背心右邊掛有藍色正方型的號碼肩章，該個識別章為行動中警員所屬分隊的編號，供警方內部辨認執行任務時警員的分隊。

雷明登長槍作發射布袋彈及橡膠子彈。（黃偉民攝） 旺角騷亂​後引入長槍 發射布袋及橡膠彈 警方特別戰術小隊俗稱「速龍小隊」，隸屬於警方機動部隊總部，為準軍事化的特遣防暴警察，負責在大型事件中防暴行動。「速龍小隊」主要由機動部隊、機場特警、反恐特勤隊及飛虎隊組成，「速龍小隊」配備的武器包括胡椒噴霧、催淚水劑、發射催淚彈的法德魯寸半口徑大口槍、「點三八」的左輪手槍，及反恐特勤隊，機場特警隊常用的克拉克17手槍等。 「速龍小隊」於6月12日的衝突事件當中，曾出動橙色發射器，作發射布袋彈及橡膠子彈。據了解，警方因應2016旺角騷亂中有示威者以磚頭投擲攻擊警方，而警方原有的催淚水劑等僅作驅散用途，並非能針對指定目標，警方遂其於旺角騷亂後引入該款長槍，該款長槍可針對人群內特定人士作中距離射撃，射撃距離為10至40米範圍內，以應付掟磚的示威者。部份「速龍小隊」成員為飛虎隊特警，由於飛虎隊成員的身份一向保密，因此，在為「速龍小隊」執勤時或難以從其制服中，找到識認。但來自其他部門如機動部隊的「速龍小隊」成員，則仍有可能透過背心上的小隊編號，在警隊內部能確認到其小隊身份。

速龍小隊由反恐特勤、飛虎隊等組成。（陳蕾蕾攝） 「近代飛虎隊之父」成立 14年佔領行動負責清場

「速龍小隊」隸屬於警方機動部隊總部，為準軍事化的特遣防暴警察，負責在大型事件中防暴行動，於2014年6月處理佔領行動時成立，曾於2014年的佔領中環行動、2016年的旺角騷亂及反釋法衝突、以及近日反修訂《逃犯條例》衝突中出動。 「速龍小隊」於2014年，由當時的時任機動部隊校長，有「近代飛虎隊之父」、「飛虎Sir」稱號的前總警司歐陽照剛組成，歐為2014年佔領運動警方「日峰行動」的指揮官，並組織負責清場的「速龍小隊」。歐自1980年加入警隊後曾任飛虎隊主管，為首為華人擔任此職位，曾於2003年帶領飛虎隊搗破季炳雄的「賊竇」，曾處理2005年韓農反世貿事件、2012年時任國務院副總理李克強訪港的保安任務，以及2016年的旺角騷亂事件。

現任校長有獲「爆頭警司」之稱 曾任佔中清場指揮官

「速龍小隊」的新領軍人物為現任機動部隊總部校長、外籍總警司莊定賢（Dave Jordan），翻查資料，曾駐守港島衝鋒隊及保護證人組、反恐怖活動及內部保安組，於2005年時亦曾處理事韓農反世貿的行動。及後於2014年佔領行動，警方清場行動中，當時為新界北總區行動部、時任高級警司的莊曾擔任前線指揮官，於行動中受傷後繼續工作，因而獲「爆頭警司」之稱；及後2016年政府的授勳儀式向10名參與處理佔中行動的警察，頒發公共服務獎狀嘉許，莊為其中一人。