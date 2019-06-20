【逃犯條例】速龍小隊戰術背心　可掛上警員肩章及展示編號

6.12衝突當日，一名速龍小隊人員，其戰術背心掛上不同識別章，包括展示其高級督察職級的警員肩章。(資料圖片)

有立法會議員，於昨日立法會緊急質詢，上周三「6.12」警民衝突事件中，警方「特別戰術小隊」(俗稱「速龍小隊」)的制服上，並沒有警員編號，市民難以記錄警員編號日後投訴之用。保安局局長李家超在會上回應稱，速龍小隊的工作服只為行動而設計，無位置展示警員編號。

據知，今個月的數次警民衝突中，警方速龍小隊已配備了新的制服。與舊有制服不同，舊款制服肩位置設有掛扣，如普通警員一樣，可以掛上警員肩章，展示其職級及「膊頭號碼」。2016年「反釋法」遊行，當時速龍小隊仍然穿著舊款制服，設有肩章及清晰顯示警員編號。

而速龍小隊的新款制服上，肩膀位置的掛扣雖已消失，但隊員執行任務時，需穿上戰術背心：戰術背心採用「MOLLE」戰術裝備掛載系統(Modular Lightweight Load-Carrying Equipment)，用以將不同裝備掛在身上，如武器、通訊裝備、急救用品、手銬、螢光棒等；背心上亦設有多個魔術貼，以在任務時展示身份。最常見的包括國旗(香港警察是展示區旗)、所屬分隊的識別布章等。

《香港01》記者於6月9日大遊行後，拍攝到有速龍小隊的隊員，在其戰術背心的右胸前，掛有一個警員肩章，上面有展示其警員號碼及職級。至於在6月12日龍和道外，《香港01》亦拍攝到一名速龍小隊隊員，其右胸上掛有警員肩章，展示其職位是「兩粒一瓣」，即高級督察。由於香港警隊制服中，警署警長(俗稱「示沙」)級以上，肩章上並無警員號碼，只有「警HKP察」字樣，故即使能掛肩章，亦未能知其警員編號。

就相片可見，該名高級督察的背心上，除掛上肩章外，亦貼有一張黑色底區旗，上面用一條幼藍線打橫貫穿。肩章後面是一塊深色的血型章；區旗之下則為「速龍小隊」的隊章，以及其所屬的分隊編號。

黑色底的旗幟屬戰術需要，而幼藍線則代表支持執法人員、及紀念殉職或受傷同袍。順帶一提，消防、救護員等會用紅色幼線，而綠色線則代表軍人。除了戰術背心外，速龍小隊的頭盔亦設有魔術貼，可用以張貼所需的識別章。