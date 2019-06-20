【逃犯條例】500警員及親友被「起底」　警方跟進調查

修訂《逃犯條例》引發警民衝突，有被指曾向市民使用過份武力的警員，個人的資料及其親友的資料在網上遭公開。警方指，至今發現有超過400名警務人員及約100名親友的個人資料被不當地公開，警方會就事件作出跟進調查。

警方指，近期發現有警務人員及其親友的個人資料在未經同意下被人於網上公開，並已設立24小時熱線予受影響的人員舉報。警方至今發現有超過400名警務人員及約100名親友的個人資料被不當地公開。警方會就事件作出跟進調查，並向受影響人員提供適切的協助。

警方刑事總部於6月14日發出內部電郵，內容指設立24小時的「舉報網絡欺凌警務人員」熱線，警員如發現遭「起底」，可致電向警方網絡安全及科技罪案調查科舉報。警方曾提醒市民，互聯網的世界並不是無法可依，大部分針對現實世界的法例均適用於互聯網世界，因此切勿以身試法。

有被指曾向市民使用過份武力的警員，個人資料在網上被公開。（資料圖片）

私隱專員公署早前就事件主動聯絡相關網上社交平台及討論區的營運商，要求網民立即移除及停止上載該等內容或帖文，並已聯同包括警方的其他執法機構作出跟進。個人資料私隱專員黃繼兒曾表示，香港言論自由、自由流通的信息和個人資料私隱保障等非絕對的權利，並受法定的制約，任何人在社交平台上登載他人的個人資料，必須考慮收集相關資料的手法是否合法和公平，若收集及披露個人資料以達欺凌、具煽動性和恫嚇的不法目的，肯定不屬合法。