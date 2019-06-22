【逃犯條例】警總員工被困記　孕婦送院　無法交更文職直踩24小時

反修訂《逃犯條例》示威潮一浪接一浪！基於政府未有回應撤回修訂《逃犯條例》等五大訴求，示威者昨（21日）將行動升級，圍堵警察總部等要塞。踏入周六（22日）凌晨，警總對開一度「萬人空巷」，持續遭大批示威人士包圍，但隨著警總內13名不適人士送院後，示威者陸續徹退。警方拆除鐵馬，數百名一度被困警總內的文職人員及警員，浩浩蕩蕩離開。據了解，有警總員工因無法交接工作，有員工需要「直踩」工作近24小時。

有持盾警員護送被困多時的警總員工離開搭車。（賴南秋攝）

警總病患送院 示威者續減

今日凌晨，救護員成功進入警總，將9男4女不適人士送院，當中包括孕婦及白髮蒼蒼的婆婆；未幾，警總停車場出入口對開，亦有一名女示威者不適暈倒，其他人士及立法會議員郭家麒立即上前協助，並通知救護員將其送院。示威人士其後亦陸續撤退，至凌晨1時許，已減少至不足千人，大部分人席地而坐休息。

老翁突拍打示威者 遭圍唱聖詩「淨化」

至凌晨2時許，一名懷疑與示威者持相反意見的老翁，行經警總對開時，據悉突然動手拍打示威者，惹起不滿，大批人士將包圍老翁聲討「你做咩郁手？」他反駁指「你哋係咪好想香港亂？」場面一度緊張。立法會議員即時上前了解，卻發現該名老翁滿身酒氣。擾攘數分鐘後，示威者大合唱聖詩「淨化」他。中途亦曾有示威者向警員投擲雞蛋及指罵，幸無釀成混亂。

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大批示威者凌晨撤退 警總數百被困員工離開

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示威者突撤退 數百被困員工魚貫離開

約半小時後，凌晨2時40分，在場示威者突然全部撤離，警方見狀安排被困在警總內的文職人員及警員離開。現場可見，最少200多人由後門沿行人天橋，浩浩蕩蕩前往分域碼頭街乘搭旅遊巴離去；而部分未能登上旅遊巴的人士，則沿港灣道步行至鷹君中心對開，乘搭小巴離開；持盾牌護送的警員則由警車接走。據了解，有警總員工因無法交接工作，有人需要「直踩」工作近24小時。

警拆除鐵馬 總警司陶輝現身

示威人士離去後，警方即動用約100警力，拆除警總外的鐵馬，被指於「6.12」當日過份使用武力的指揮官外籍總警司陶輝（Rupert Dover）亦有現身，但三度拒答記者提問。警員花約一小時清理現場，其後一字排開、沿軍器廠街向告士打道檢查路面，其後於接近凌晨4時重開警總；早上多條道路亦已重開，但工人仍在清走路邊障礙物。