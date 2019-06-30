【逃犯條例】市民摺紙花留言悼墮斃少女　牆身字句被油漆遮蓋

一名21歲姓盧少女，昨日（29日）下午在粉嶺嘉福邨福泰樓梯間遺下對反對修訂《逃犯條例》的訴求，並上載至社交平台Instagram後，便從該處墮下，其後證實傷重不治。自昨晚起，陸續有大批市民前往該處獻花及點起蠟燭及香燭悼念，今早亦有不少市民到場寫上字句，對死者表達哀思。至早上約11時，少女在梯間遺下的字句，已被人塗上油漆遮蓋，墮樓位置亦開始有清潔工洗地，有市民自發協助搬走物件。

現場貼有大批市民留下的字句，除悼念死者外，亦有表達需互相情緒支持的信息。 （陳蕾蕾攝）

一名21歲姓盧的少女，昨日在福泰樓梯間遺下對反對修訂《逃犯條例》的訴求後，在該處墮斃。事件引起廣泛討論，自昨晚起，陸續有大批市民自發前往福泰樓地下悼念，包括獻花及燃點蠟燭，亦有人在少女墮斃現場掛上標語及寫上悼念字句，包括「願你安息」、「Hong Kongers撐住，一個也不能少」等，亦有人以白紙摺成花，放在紙皮箱內，不少街坊途經時均駐足了解事件。據悉，女事主生前就讀教育大學文化與創意藝術學系音樂系，早前亦因受情緒病困擾而在北區醫院精神科求診。居於附近的黃小姐與丈夫及兒子前來寫下悼念字句，她指昨日看新聞才得悉死者生前在梯間遺下政治訴求，感到非常心痛，更一度感觸落淚，「得21歲，咁後生，犧牲是好唔想見到，同好唔值得的事」，她認為即使有人斷送生命，政府的態度也不會變，故明日（7月1日）會出席遊行，表達訴求，「我相信政府都唔會聽，但都會做，因為都諗唔到可以做啲咩」。

「作為香港人好大打擊」

從事飲食業的陳先生則表示，自己專程從荃灣乘搭巴士到場致哀，自己一直關注修訂《逃犯條例》的進展，對再有人犧牲生命，「作為香港人好大打擊」。仍在求學的袁先生亦是附近居民，自凌晨3時起留守現場，至早上6時才離開休息，今早再次回來，希望對前來悼念的人士提供協助，「見到近排香港發生好多事，想出一分力」，他亦表示對發生墮斃事件感到「好傷心、無奈」。

「寧願你繼續同我哋一齊靜坐遊行」

居於大埔、特意前來悼念的楊小姐表示「好難過，今個月咁多野發生，希望大家繼續努力」；同行麥先生則表示「唔好忘記呢件事」，又認為政府漠視民意，200多萬人上街也無法表達意見，感到氣餒。另一名前來悼念的盧先生坦言，「我嚟喺冇咩做到，淨係想放三柱香同鞠個躬，冇咩做到」，他表示，「我希望唔好再用生命去發聲，寧願你繼續同我哋一齊靜坐遊行，都唔好咁樣發聲」。至於少女墮斃前在梯間遺下有關反對《逃犯修訂》條例的字句，今早較早時分仍清晰可見，惟至11時，已被人塗上油漆遮蓋。現場有清潔工開始清洗，市民則自發搬走物件配合，有管理處職員則向市民表示，有居民向他們表達意見，指有小孩目睹該處的悼念物品後影響情緒，市民則回應指，無法得悉該處物品的擺放期限。