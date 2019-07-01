【逃犯條例】社會撕裂連番衝突　6.30多人涉施襲打架被捕

修訂《逃犯條例》爭議令社會出現難以修補的撕裂，昨日（6月30日）除了有記者被撐警六旬婦襲擊外，另外亦發生多宗涉及正、反兩方的衝突，最少三宗發生於通往政府總部的海富天橋上；添馬公園更懷疑發生搶劫案。

昨傍晚約6時，海富天橋一名姓陳（72歲）支持修例及撐警的老翁，懷疑不滿姓徐（30歲）反修例女子向其拍攝，憤而揮拳打傷對方，涉嫌「普通襲擊」被捕；事主送院。

10多分鐘後，姓林（42歲）反修例女子路經海富天橋時，亦被一對男女揮拳襲擊，需送院治理。警方將案件列作「普通襲擊」處理，中區警區刑事調查隊正追緝該對男女，男方年約50歲、蓄短白髮及身穿白衫；女方則身材矮小。

至晚上約7時，一名姓鄧（20歲）反修例示威青年、與一名姓黃（56歲）支持修例的撐警中年漢，據報因言語及禮貌問題，在天橋爆發罵戰，期間鄧男怒極用雨傘襲擊對方，事後涉嫌「普通襲擊」被捕；黃報稱頸部疼痛，由救護員送往瑪麗醫院治理。

而下午約4時，姓朱（35歲）男反修例男子與姓周（54歲）中年漢，亦因為在修例問題上意見不合，於港鐵金鐘站大打出手，兩敗俱傷送院，同涉「在公眾地方打架」被捕，正被扣留調查。

除了衝突，添馬公園亦懷疑發生搶劫案。下午近5時，一名姓黃（27歲）男子，報稱被一名中年漢搶去約值2,500元的手機，對方逃去無蹤。中區警區刑事調查正追緝一名年約40至45歲、高約1.6米、肥身材、蓄短黑髮及身穿白衫的中國籍男子歸案。