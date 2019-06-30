【逃犯條例】61歲撐警婦打兩記者　涉普通襲擊被捕　重案組調查

立法會議員何君堯今（30日）在添馬公園舉行「撐警察，保法治，護安寧」集會，大批撐警人士出席，而立法會示威區亦聚集多名反修例示威者，雙方隔著欄杆爆發衝突。其後，有撐警者在立法會外隔窗責罵香港眾志秘書長黃之鋒，一名白衣女子發現有記者採訪，粗言侮辱記者，及多次以手、腳襲擊記者，香港01及大公報記者皆遇襲受傷送院。警方經調查後，以涉嫌普通襲擊拘捕一名姓鄭61歲女子，她被扣留調查，中區警區重案組第一隊跟進。

記者採訪撐警集會時遇阻，期間有人向香港01、眾新聞、大公報記者施襲。（陳淑霞攝）

警方指出，今日（30日）傍晚6時34分，金鐘添美道發生普通襲擊案，一名姓周26歲男子及一名姓陳29歲女子在上址採訪期間，懷疑被一名姓鄭61歲婦人以手及腳襲擊。警方接報到場，經初步調查，該名61歲婦人涉嫌普通襲擊被捕，現正被扣留調查。案件交由中區警區重案組第一隊跟進。周的頸部受傷，陳的腳部受傷，兩人俱清醒，由救護車送院治理。案中遇襲兩人包括香港01記者。

事發於今日傍晚6時許，參加撐警集會的人士於立法會外隔窗責罵黃之鋒，一名身穿白衣的中年女士得悉有記者採訪後，多次以粗口及侮辱字句喝罵記者「影乜X嘢」、「X你老母X」，更用手拍打眾新聞攝影記鏡頭。混亂昌，香港01記者拍下大公報記者被人猛力「批踭」襲擊鎖骨，其後香港01記者亦遇襲，被人「起飛腳」踢中大腿及小腿。該名女士事後被警員制服。

另外，人民力量譚得志（快咇）亦曾與在場集會人士隔空對罵，被多名警員分隔，其後有集會人士衝前，現場情況混亂，有警員保護快咇時中拳。

《大公報》記者展示傷勢，其鎖骨位置有紅腫。（陳淑霞攝）

今日下午的集會中，多名前線記者受到集會人士辱罵、遮擋鏡頭、潑水、吐口水、扔泥土、拍打鏡頭甚至腳踢襲擊，當中香港01記者及大公報記者亦被襲擊。

香港記者協會、攝影記者協會發表聯合聲明譴責相關行為，，認為有關行為「極具惡意」，而且針對記者，嚴重危害記者安全，損害新聞自由，削弱公眾知情權。

兩協會列出四個案，包括眾新聞攝影記者被拍打鏡頭、《蘋果日報》攝影記者的攝錄機以及另一名文字記者被踢中、《立場新聞》一名實習記者被辱罵「做雞」、《壹週刊》記者被挑釁及被集會人士用雨傘作勢襲擊及用水潑向鏡頭等。