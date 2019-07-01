【逃犯條例】警總外速龍小隊出動　大部份無編號持防暴盾戒備　

逃犯條例爭議一波未平一波又起，市民多次上街表達訴求。今（1日）七一大遊行，警方動用5000警力在示威期間佈防，並出動全數速龍小隊隊員。灣仔軍器廠街警察總部外，有大批速龍小隊隊員及手持防暴盾的軍裝警員在場戒備。

據了解，速龍小隊中除了有官階的警員有配戴警員編號，其他隊員未見有戴上供記認的編號。現時示威者與防暴警員在夏慤道對峙。

警方早前透露，今日會展半島及灣仔北一帶包括整個會展半島，博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道（東行）通往灣仔北出口及介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道封閉。至今晨四時，港灣道最少停泊50部警車，過百防暴警察築起防線戒備。

運輸署於早上6時19分宣布，博覽道（來回方向）全線、博覽道中（來回方向）全線、博覽道東（來回方向）全線、 由中環灣仔繞道（北角方向）通往博覽道的支路的唯一行車線、菲林明道介乎博覽道中與會議道（來回方向）全線、龍和道（來回方向）全線、夏愨道（來回方向）全線、干諾道中介乎畢打街與愛丁堡廣場之間（來回方向）全線、添美道（來回方向）全線、添華道（來回方向）全線、港灣道近菲林明道（來回方向）全線、立法會道（來回方向）全線、龍匯道（來回方向）全線、龍合街（來回方向）全線、告士打道介乎柯布連道與軍器廠街之間（來回方向）全線、愛丁堡廣場（來回方向）全線已經封閉。