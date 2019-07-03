【天網恢恢】北區32宗爆竊　針對村屋食肆　兩非法入境男子落網

新界北警區昨日（2日）拘捕兩名非法入境男子，涉嫌自2018年11月起，爆竊村屋及底層食肆，涉及金額達100萬元。元朗警區署理總督察（刑事）歐陽德指，今次的鐵鑄行動（Ironcast）中拘捕分別35歲姓張的廣東籍男子及41歲姓黃的湖南籍男子，兩人報稱朋友關係，無黑社會背景。

兩疑犯多次中港兩地出入

警方在今年年初發現，北區針對村屋及食肆的爆竊罪案比去年同期高，故展開調查，行動中動用軍裝警員、特別職務隊員及刑事偵緝隊隊員。據悉，兩名男子透過水路多次來回中港兩地，並以有效的旅遊證件申請酒店入住，犯案時多次被「天眼」拍下。7月1日凌晨時分，有警員在元朗洪水橋大街發現兩名形跡可疑的男子，監視後發現兩人乘搭綠色的士，在天水圍一間酒店落車，警方隨即向酒店負責人確認兩人的房間號碼。翌日凌晨，警方行動組人員發現男子背着一個黑色背囊離開酒店。早上6時15分，兩人前後腳返回酒店，其中一人手中有一個名牌手提包，返回房間休息，另一名匪徒則坐在酒店大堂。警方見時機成熟，便展開拘捕行動。行動中檢獲手套、鴨舌帽、螺絲批、口罩及鐵筆，同時亦起回24萬元失物，包括4個名牌手袋、4個名牌銀包及數枚紀念幣。

撬窗入屋犯案

警方亦已尋回失物主人，證實以上物品分別於7月1日及2日 與北區的村屋及食肆被爆竊證物。歐陽德指，匪徒針對疏於防範的村屋及食肆下手，犯案手法包括用螺絲批撬開已鎖門窗，以及直接由未鎖上的門窗闖進屋內爆竊。現時正調查案件，稍後將落案控告二人，並向法庭申請將二人還押，以等待律政司下一步的法律意見。警方向公眾呼籲，根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》的第11條入屋犯法罪，任何人犯入屋犯法罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁14年。村屋及食肆負責人應留意保安措施，以防賊人有機可乘。

兩名賊人多次來回中港兩地，涉及賊贓達100萬元。（蔡正邦攝）