【逃犯條例】傳道人絕食行動　少女加入抗爭　分享自己曾想輕生　

「好鄰舍北區教會」陳凱興傳道於7月3日早上10時開始在金鐘海富天橋發起無限期絕食，希望透過絕食抗爭，向政府施加壓力。絕食踏入第56小時，陳傳道及「馬屎埔陳伯」等五人仍然繼續絕食，身體精神狀態良好。今晚的絕食行動特別加入分享環節，其中一名少女於會上分享，自己於前日（3日）企圖輕生，獲救後感受到自己生命仍有價值，於是坐言起行參與絕食。

悲觀情緒瀰漫整個社會，連日來有不少市民透露有輕生念頭。陳傳道表示，現時可能有市民會覺得很掙扎、很累及難過，覺得要以死相諫，或者出現「不想再活下去」的念頭，陳傳道建議若有這個想法的人，可以參與絕食。他認為，既然都打算燃燒生命，便加入絕食以此燃燒生命，大家可以一起想清楚應該如何選擇去路。他稱會尊重對方選擇，但希望參與者可以透過受苦歷程，再一起面對問題。

他又稱，之前有200萬人、100萬人參與遊行，政府讓步暫緩修例，證明民意聚集的確可以產生奇跡，現時亦有很多外國媒體關注事件。

今晚絕食加入追思及分享環節，追思會於晚上7時半開始，約有100-150市民到場，眾人唱詩歌、默哀，並為逝者、逝者家人及傷心的人祈禱。於分享會上，陳傳道希望參與者可以彼此承擔痛苦。現場一名少女分享，指自己於7月3日企圖跳橋，獲救後感受到自己生命仍有價值，因此加入絕食行動。陳傳道稱，分享過程有很多眼淚，亦有很多鼓勵，希望透過絕食行動作一個緩衝，將悲傷感覺化為抗爭力量。絕食行動由起初兩人增加至6人，陳傳道坦言身體終有一天會不勝負荷，希望以馬拉松方式絕食，收集最大民意，一直透過絕食抗爭。