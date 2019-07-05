【逃犯條例】絕食超過48小時　前議員、退休社工加入：畀壓力政府

反修例觸發的示威行動持續不斷，過去一個月，港人發揮民間智慧，自發發起不同形式的抗爭行動。 由「好鄰舍北區教會」陳凱興傳道發起的無限期絕食行動，已過了48小時，中途不斷有人加入，以向政府表達壓力，回應民間的四個訴求。 踏入絕食的第三天，記者於現場觀察，有6至7名絕食者，以中年人士為主，早上有護士前往，為絕食者量度血壓，了解他們的身體狀況。

退休社工梁錦滔已絕食超過24小時。（鄧栢良攝）

前深水埗區區議員、退休社工梁錦滔昨早加入絕食行動，已絕食超過24小時，他表示，絕食以來最感動的是昨晚有大學生過來慰問，一齊商討有什麼方法可以令政府聆聽市民的聲音。他們認為衝擊、絕食都不會有用，可考慮其他不合作運動，如集體去買樓，集體去銀行借錢，不交稅等，以大集團大機構為目標，盡量不影響小市民，「最後可能係乜方法都唔得，但大家一齊做可能就畀到壓力。」

不合作運動可讓政府感壓力

作為退休社工，梁錦滔指，讀書時曾讀過一個社會運動家對社運的道理，「你唔好同政府死過，你同當權者死過，佢嘅力係大過你，你係唔夠佢嚟，你係要同佢玩。」梁錦滔認為，多些不合作運動，可讓政府有壓力去正視問題，「我哋唔洗同佢玩命搏，我哋係要諗多啲玩嘅方法，去繼續周旋。」

警員向絕食者了解情況

612警方與示威者爆發激烈衝突後，警民關係緊張。今早有警察向絕食者了解情況，梁錦滔指，警察欲送他們數枝水，由於絕食者已有足夠的水，所以婉拒了。梁稱，警察是前來向他們了解絕食的狀況，若感到身體不適，可通知他們幫忙。梁錦滔表示，前來的警員態度頗友善，對於絕食行動的訴求之一是「追究警方濫用權力」，梁錦滔指，不認為所有警察都是濫用權力，「我個人嚟講唔係所有警察都係濫用權力，係一小撮用咗過度嘅權力，嘅暴力，同埋警察都係聽命特首，罪魁禍首都係特首，當然濫用暴力嘅警察都要追究。」

陳伯指，現時身體狀況良好，會繼續撐落去。（鄧栢良攝）

由新界東北收地後，「馬屎埔陳伯」的身影常在社會運動中出現，是次的反修例事件，亦不泛他的身影。陳伯前日(3日)晚上8時許加入絕食行動，他指現時感覺身體狀況良好，只是血糖指數有些偏高，「我都係希望繼續撐落去，同全港市民一樣，為呢個民主公義繼續落去努力。」

籲青年人珍惜生命

陳伯稱，出來絕食最重要的事情是希望向年輕人傳遞「珍惜生命」的訊息，「生命可貴，呢個訊息一定要幫我帶出去。」陳伯指，前來探望他的市民亦應承會將訊息傳遞出去，「啟發青年，唔好做傻事。」

斥政府無良 無視人命

陳伯對於有青年以死相諫感到悲哀，「呢個政府到依家呢個時候，都如無物咁嘅態度，真係可悲可泣，但人命係好值錢、好珍貴，點解要咁對待，使一個個青年人為呢件事解唔開心結，去走呢條路，但呢個政府，特別啲高官，點樣對待市民，有眼睇啦大家，無良嘅政府真係令我好心痛。」

今早有護士為絕食者量度血糖。（鄧栢良攝）

踏入絕食的第三天，記者於現場觀察，有6至7名絕食者，早上有護士前往，為絕食者量度血壓，了解他們的身體狀況。

立法會議員張超雄早上前往探望6名絕食人士，並為他們打氣。他指絕食人士現時身體情況仍然良好，但因為絕食人士年紀頗大，叮囑他們小心身體。